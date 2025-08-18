Đảng bộ xã Ngọc Sơn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Sau sáp nhập, xã Ngọc Sơn có địa bàn rộng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; đời sống một bộ phận Nhân dân còn thấp. Đây vừa là khó khăn, thách thức, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phát huy đoàn kết, tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện, Đảng bộ xã Ngọc Sơn có 29 tổ chức đảng với 733 đảng viên. Là xã thuần nông nên kinh tế nông, lâm nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%, góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

Ngọc Sơn là xã đặc biệt khó khăn, trong giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn chưa có dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Xã chưa có khu, cụm công nghiệp cũng như các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; trên địa bàn xã có khoảng 15% hộ kinh doanh dịch vụ.

Trong giai đoạn 2020-2025, xã được hưởng lợi từ các chương trình dự án do Chính phủ Ailen tài trợ, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, xã được đầu tư xây dựng 60 công trình hạ tầng với tổng mức đầu tư 73.547 triệu đồng.

Các công trình, dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời phát huy tiềm năng kinh tế nông, lâm nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư du lịch, giữ vững ổn định kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đường giao thông xã Ngọc Sơn được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa của Nhân dân trên địa bàn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được quan tâm, sau sáp nhập, xã Ngọc Sơn đạt 9/19 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,86 triệu đồng/năm (tăng 11,18 triệu so với 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,53%, 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Môi trường nông thôn chuyển biến tích cực, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định.

Cùng với lãnh đạo phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã chú trọng, là nhân tố quyết định trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy luôn lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, có đánh giá kết quả phấn đấu của từng tập thể, cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ngọc Sơn được đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của Nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Kía - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn cho biết: Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương chuyển đổi cơ cấu kinh tế; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với sản phẩm OCOP, chuỗi giá trị; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu giai đoạn 2025-2030 xã Ngọc Sơn đạt 13/19 tiêu chí NTM. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Thời gian tới, Đảng uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2025 và những năm tiếp theo, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Quan tâm quán triệt các nghị quyết của cấp trên về chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tiên phong của đội ngũ đảng viên cùng những mô hình mới là những tín hiệu vui cho sự đổi thay của xã Ngọc Sơn trong những năm tới.

Xã Ngọc Sơn có cảnh quan thiên nhiên đẹp tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc Mường.

Đinh Thắng