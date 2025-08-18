Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trong suốt tiến trình cách mạng, mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc luôn là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt phát triển của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới càng có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ trong Đảng mà còn khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh từ các hội nghị cán bộ chủ chốt đến sinh hoạt chi bộ, từ các buổi tọa đàm chuyên đề đến hội thảo khoa học, không khí thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện diễn ra sôi nổi, trách nhiệm và đầy tâm huyết. Nhiều ý kiến khẳng định các dự thảo văn kiện đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, đánh giá toàn diện thành tựu, chỉ rõ hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho giai đoạn phát triển mới.

Đáng ghi nhận là đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều tiếp cận văn kiện với tinh thần xây dựng, không chỉ đồng thuận với những định hướng lớn mà còn mạnh dạn đề xuất, bổ sung giải pháp cụ thể. Các vấn đề như tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo đời sống nhân dân... đã thu hút nhiều ý kiến sâu sắc, giàu tính thực tiễn.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lĩnh vực kinh tế - xã hội, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Với 148 đơn vị hành chính cấp xã, 152 đảng bộ trực thuộc và 2.160 tổ chức cơ sở đảng, toàn tỉnh hiện có 256.459 đảng viên. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 25.647 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được gửi tới các cơ quan tổng hợp, phản ánh tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đất Tổ.

Đa số ý kiến đều nhất trí với các nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng tình với đánh giá kết quả, hạn chế, yếu kém và những ưu điểm nổi bật. Nhiều đảng viên đề nghị cần nhấn mạnh hơn kết quả đấu tranh phòng, chống lãng phí, tiêu cực, coi đây là điểm sáng lớn trong nhiệm kỳ vừa qua. Một số ý kiến thẳng thắn đề xuất văn kiện cần làm rõ hơn vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, coi đó là nhiệm vụ sống còn; đồng thời bổ sung nhận định về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp đặt lợi ích dân tộc, giai cấp, lợi ích của Đảng lên trên hết, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 42-CT/TW.

Đảng bộ cơ sở đề nghị đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt; cải tiến cách đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng thực chất, khách quan. Đồng thời khẳng định cần tăng cường giám sát, đổi mới nội dung sinh hoạt, nhất là đối với những đảng viên đang công tác phải thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, bảo đảm tính gương mẫu, trách nhiệm trước tập thể.

Một trong những điểm đáng chú nhất liên quan đến việc thi hành Điều lệ Đảng là các ý kiến bày tỏ sự nhất trí với đánh giá kết quả, hạn chế và nhận định về công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát trong 15 năm qua (2011–2025). Tuy vậy, nhiều ý kiến cũng đề nghị không giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho chi bộ khu dân cư và cần có hướng dẫn cụ thể trong việc đánh giá đảng viên nghỉ hưu.

Một số đảng viên kiến nghị sửa đổi thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo hướng đơn giản, giảm tỷ lệ trích nộp đảng phí, sớm ban hành hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng với các quy định rõ ràng, chi tiết hơn về hình thức và thời hiệu kỷ luật.

Ngoài ra, nhiều đảng viên cũng kiến nghị quy định cụ thể hơn về việc nhận xét lịch sử chính trị đối với người xin vào Đảng trong trường hợp có người thân tự ý bỏ Đảng cũng như việc bố trí công tác cho cán bộ, đảng viên sau khi bị kỷ luật và xác định rõ trách nhiệm liên đới của cấp ủy khi đảng viên vi phạm.

Các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhằm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, đất nước giàu đẹp, phồn vinh.

Có thể khẳng định, hơn 25.000 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng của tỉnh Phú Thọ không chỉ là những con số khô khan mà là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự gửi gắm niềm tin và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đất Tổ đối với Đảng.

Từ những ý kiến đồng thuận đến các đề xuất bổ sung, tất cả đều góp phần làm cho các dự thảo văn kiện ngày càng hoàn thiện, vừa phản ánh đúng tình hình, vừa gắn bó chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống. Đây là cơ sở quan trọng để Đại hội XIV của Đảng trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn mới.

Lê Minh