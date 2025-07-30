Phường Tân Hoà tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

Ngày 30/7, phường Tân Hòa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Tham dự có đại diện Công an tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại diện Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng tại Ngày hội.

Phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Phường Tân Hòa, xã Yên Mông, xã Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ).

Thời gian qua, lực lượng Công an cùng với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường, khu dân cư đã phối hợp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch; duy trì các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả như: Mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, mô hình “Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, mô hình “Phối hợp quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”, duy trì 26 Tổ an ninh trật tự cơ sở với 78 thành viên...

Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập xã và đi vào hoạt động, UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng đúng quy định, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời; theo dõi chặt chẽ các đối tượng có tiền án, người nghiện ma túy, học sinh cá biệt, người vi phạm pháp luật; tiếp nhận, chuyển tiếp đầy đủ hồ sơ từ các xã, phường cũ, không để xảy ra sơ hở.

Các tập thể được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tân Hòa.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tân Hòa.

Thời gian tới, Công an phường Tân Hoà tiếp tục chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ động rà soát, dự báo, nắm tình hình để tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đảm bảo đủ về số lượng, rõ ràng về chức năng, được bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, hoạt động hiệu quả, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung tuyên truyền các chuyên đề trọng tâm như: Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ma túy; tín dụng đen; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và các quy định về an ninh, trật tự ở cơ sở... Giữ vững nguyên tắc “mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, mỗi công dân là một chiến sĩ trọng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào, cuộc vận động khác như xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh”... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... tổ chức ký giao ước thi đua

Tại Ngày hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... ký giao ước thi đua nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồng Trung