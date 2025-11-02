Quỹ TDND TT Tam Hồng - Kênh dẫn vốn hiệu quả

Phát huy lợi thế gần dân, sát dân, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Tam Hồng (Quỹ TDND TT Tam Hồng), xã Tam Hồng đã và đang khẳng định vai trò tạo “đòn bẩy”, kênh dẫn vốn kịp thời, hiệu quả, tiếp sức cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Quỹ TDND TT Tam Hồng, xã Tam Hồng giới thiệu, tư vấn cho khách hàng gói vay, sản phẩm mới.

Thành lập năm 1993, những năm đầu hoạt động Quỹ TDND TT Tam Hồng gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, nhân lực, cơ sở vật chất... song, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc, nhân viên, đặc biệt là với giải pháp sử dụng linh hoạt nguồn vốn, ưu tiên các khách hàng truyền thống, cạnh tranh bằng chính tinh thần, thái độ phục vụ, đi đôi với tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả đã đưa lợi nhuận của quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước.

Hiện, tổng nguồn vốn của Quỹ TDND TT Tam Hồng đạt hơn 371 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 226 tỷ đồng cho 449 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn của quỹ đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt khách hàng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống, trồng trọt, chăn nuôi, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập, đời sống.

Ông Phạm Văn Hệ, thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng chia sẻ: Nhờ nguồn vốn của Quỹ TDND Tam Hồng, năm 2016 gia đình đã có điều kiện đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh phế liệu, vận tải, bởi vậy gia đình luôn gắn bó với quỹ như một sự tri ân. Hơn nữa, khi đến quỹ vay vốn, chúng tôi luôn được đón tiếp niềm nở, thân tình, các thủ tục xét duyệt hồ sơ vay vốn nhanh chóng, thuận tiện... Bên cạnh đó, cán bộ quỹ còn thường xuyên thăm hỏi, tư vấn, giúp đỡ gia đình trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Đại Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDNT TT Tam Hồng cho biết: Là đơn vị kinh doanh tiền tệ, Quỹ TDND TT Tam Hồng luôn xác định mục tiêu kinh doanh an toàn - hiệu quả, qua đó tạo lòng tin huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong Nhân dân; kịp thời đáp ứng nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là nhu cầu nguồn vốn để Nhân dân phát triển kinh tế gia đình.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn vay, Quỹ TDND TT Tam Hồng đặc biệt chú trọng khâu khảo sát, thẩm định, kiểm tra dự án trước, trong và sau khi cho vay; thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, chế độ cho vay, đối tượng cho vay; xử lý tốt các vấn đề phát sinh, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát nợ xấu.

Quy trình cho vay được tạo mọi điều kiện về thủ tục để quá trình vay vốn của người dân được thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại. Bên cạnh đó, quỹ thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, tư vấn, định hướng cho khách hàng vay vốn phát triển kinh tế theo điều kiện cụ thể của từng gia đình.

Có thể khẳng định, phát huy lợi thế gần dân, sát dân, những năm qua, Quỹ TDND TT Tam Hồng đã khai thác tốt nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng kịp thời vốn vay cho các thành viên, Nhân dân đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Quỹ TDNT TT Tam Hồng, xã Tam Hồng giải ngân vốn vay cho khách hàng.

Thời gian tới, Quỹ TDND TT Tam Hồng tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì, giữ đà tăng trưởng, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tài chính. Quỹ tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế của địa phương; linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức huy động, phát triển các sản phẩm mới về cho vay, huy động. Đồng thời, tích cực, chủ động thông tin về chương trình, chính sách tín dụng của quỹ để khách hàng năm bắt thông tin, tiếp cận nguồn vốn. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân.

Trần Tỉnh