Quyết liệt xử lý vi phạm để trả lại kỷ cương cho đường cao tốc

Không lâu trước đây, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có các tin, bài viết gây sự chú ý của dư luận với những nhan đề gợi lên sự cảnh báo mạnh mẽ: “Hiểm họa khôn lường từ những bến xe tự phát trên đường cao tốc”, “Cần sớm chấm dứt tình trạng buôn bán, kinh doanh dưới gầm cầu” và “Một người đàn ông tử vong khi băng qua đường cao tốc bắt xe”. Thực trạng này được phản ánh rõ nét trong bài viết kèm theo những hệ lụy nhãn tiền không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn đặt ra thách thức lớn trong việc bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và gìn giữ trật tự xã hội.

Trước thực trạng đó, trong nhiều ngày liên tiếp, từ xã Bình Nguyên, phường Phúc Yên đến xã Tiên Lữ và một số địa phương khác thuộc tỉnh Phú Thọ có đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi qua, Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Văn phòng quản lý đường bộ I.2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt.

Các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá từng địa điểm vi phạm.

Cán bộ Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đánh giá rõ thực trạng trước khi tiến hành sửa chữa, hàn gắn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các điểm bị người dân cắt dỡ, phá bỏ hàng rào để làm lối lên đường cao tốc bắt xe nhanh chóng được hàn lại chắc chắn. Chính quyền địa phương trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền nhắc nhở người dân không được lấn chiếm gầm cầu để kinh doanh, không được phá rào để lên cao tốc bắt xe. Những địa điểm vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Hàng rào bị tháo dỡ để làm lối lên, xuống đường cao tốc bắt xe khách nhanh chóng được hàn gắn chắc chắn.

Theo khẳng định của các đơn vị, cuộc ra quân không chỉ dừng ở việc hàn lại rào chắn hay giải tỏa hàng quán dưới gầm cầu. Ý nghĩa lớn nhất của nó là lời khẳng định: Pháp luật phải được tôn trọng tuyệt đối, trật tự giao thông phải được giữ gìn nghiêm ngặt. Không có lý do nào biện minh cho sự tiện lợi trước mắt của một số người lại được đặt trên sự an toàn chung của toàn xã hội. Bởi đường cao tốc là công trình trọng điểm quốc gia, được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nó không thể và không được phép biến thành bến xe lưu động, chợ cóc hay quán tạm.

Bà N.T. V - chủ quán nước dưới gầm cầu cho biết: Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích và chứng kiến một số trường hợp vi phạm bị lập biên bản để xử lý, gia đình bà sẽ chấp hành nghiêm việc dọn dẹp quán nước, trả lại mặt bằng thông thoáng cho gầm cầu cao tốc trong thời gian sớm nhất.

Công tác tuyên truyền được các đơn vị và chính quyền địa phương triển khai tích cực để nâng cao nhận thức cho người dân.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy nếu chỉ dừng ở xử lý một lần, tình trạng vi phạm có thể tái diễn. Đây chính là lúc vai trò của chính quyền địa phương phải được đặt lên hàng đầu. Không ai khác, chính quyền xã, phường nơi cao tốc đi qua là “tai mắt gần nhất”, là lực lượng giám sát thường xuyên và liên tục. Họ phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng buôn bán tái chiếm gầm cầu, nếu hàng rào vừa hàn lại bị cắt phá lần nữa.

Điều quan trọng và có ý nghĩa lâu dài hơn đó là phải thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nền văn hóa giao thông văn minh, trong đó mỗi người dân hiểu rằng, phá rào để lên cao tốc, buôn bán dưới gầm cầu, dừng đỗ xe trái phép... không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi coi thường tính mạng của chính mình và người khác, cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Một số địa điểm vi phạm bị cơ quan chức năng lập biên bản để kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các lực lượng và cơ quan chức năng bước đầu đạt kết quả nhất định khi hàng rào được hàn kín, gầm cầu một số địa điểm đã trở lại sạch đẹp. Nhưng hơn hết là khẳng định rõ một thông điệp: An toàn giao thông không cho phép lơi lỏng, không khoan nhượng với vi phạm và chỉ khi cộng đồng đồng lòng giữ gìn kỷ cương, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai mới thực sự là “con đường của phát triển” chứ không phải là nơi tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Lê Minh