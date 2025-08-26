Ra lệnh báo động số I trên sông Bứa

Vào hồi 6 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Bứa tại trạm thủy văn Thanh Sơn đã lên tới 23,21m, trên Báo động I là 0,21m và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

Mực nước trên sông Bứa đã trên mức Báo động I và dự kiến tiếp tục tăng

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ ra lệnh Báo động số I trên sông Bứa cho các xã: Đồng Lương, Vạn Xuân, Thanh Sơn, Võ Miếu và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Yêu cầu các địa phương và đơn vị triển khai lực lượng vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định. Tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống. Thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Các địa phương thông báo cho nhân dân sinh sống vùng ngoài đê để chủ động sơ tán khi nước sông lên cao.

Trường Quân