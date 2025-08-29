Ra mắt ca khúc và MV “Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh” chào mừng 80 năm Quốc khánh

Đoàn Nghệ thuật Thanh thiếu niên Ánh Dương vừa tổ chức chương trình báo cáo ra mắt ca khúc và MV “Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động thực hiện của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), giao nhiệm vụ cho đoàn sáng tác các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người và các anh hùng dân tộc, phục vụ cho các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Các ca sĩ biểu diễn ca khúc “Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh”.

Sự kiện có sự tham dự của các nhà quản lý văn hóa, giới nghệ sĩ, nhạc sĩ cùng đông đảo khán giả yêu nhạc. Theo Ban Tổ chức, đây là một dự án âm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh tinh thần yêu nước, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay.

Ca khúc “Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh” do nhạc sĩ Dương Quang Tú – Trưởng đoàn Nghệ thuật Thanh thiếu niên Ánh Dương sáng tác. Tác phẩm được thể hiện bởi ca sĩ KATD, nhạc sĩ Dương Quang Tú cùng các giọng ca nhí Nhật Anh, Jenny Bảo Ngọc, Gia Hưng và Gia Khuê. Phần phối khí do nhạc sĩ Nguyễn Việt Hùng đảm nhiệm, mang màu sắc trẻ trung, hào sảng, dễ dàng lan tỏa tới công chúng ở nhiều lứa tuổi.

MV “Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh” được dàn dựng công phu dưới sự đồng đạo diễn của đạo diễn Anh Quân và nhạc sĩ Dương Quang Tú. Với sự kết hợp giữa những hình ảnh giàu tính biểu tượng và bối cảnh đúng vào dịp Quốc khánh, sản phẩm khắc họa không khí ngày hội non sông, hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc và văn hóa.

Sau chương trình báo cáo, MV chính thức sẽ được phát hành rộng rãi trên các nền tảng truyền thông vào 14 giờ ngày 30/8/2025. Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, như một lời tri ân và chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Nguồn baotintuc.vn