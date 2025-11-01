Ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên

​Ngày 31/10, xã Phùng Nguyên tổ chức lễ ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo xã Phùng Nguyên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Ra mắt Ban sáng lập và Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định công nhận Ban sáng lập và thành lập Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên.

Đồng chí Cao Văn Thắng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban sáng lập - Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu tại lễ ra mắt

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên ra đời nhằm huy động nguồn lực của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ. Từ đó góp phần động viên, khen thưởng kịp thời học sinh, sinh viên là con em của xã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có tài năng trên các lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến thời điểm ra mắt, Quỹ khuyến học, khuyến tài Phùng Nguyên đã tiếp nhận ủng hộ và cam kết tài trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ sẽ đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng quê hương Phùng Nguyên ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô trao biểu trưng ủng hộ 3 tỷ đồng

Đăng Khoa