Rút khống tiền dạy nghề, 10 bị cáo lĩnh tổng hình phạt 222 tháng tù

TAND khu vực 12 (Phú Thọ) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án rút khống tiền dạy nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Phong.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phùng Sinh Kính (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Phong; Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982) kế toán Trung tâm; Nguyễn Thị Tâm (SN 1983), thủ quỹ Trung tâm; Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1985), Tổ trưởng Tổ đào tạo nghề Trung tâm; Đinh Thúy Diệu (SN 1979), Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1972) cán bộ Tổ đào tạo nghề Trung tâm; Bùi Thị Lan (SN 1986), cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Phong; Bùi Đình Tuân (SN 1983) và Đặng Đình Bảo (SN 1979), cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo cáo trạng, năm 2022 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Phong được Nhà nước cấp 1,507 tỷ đồng để mở 21 lớp dạy nghề. Trong quá trình thực hiện, Phùng Sinh Kính với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách, chủ tài khoản biết một số lớp học viên không tham gia đầy đủ, thời gian giảng dạy không đúng dự toán nhưng vẫn chỉ đạo kế toán, thủ quỹ và tổ đào tạo nghề lập khống chứng từ, kê tăng thời gian học để rút tiền vượt thực tế chi trả cho 7 lớp nghề. Kết luận giám định của Sở Tài chính Hòa Bình xác định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 153,83 triệu đồng. Trong đó, 150,33 triệu đồng được nhập quỹ để chi tiêu sai quy định, 3,5 triệu đồng chi cho Bùi Đình Tuân và Đặng Đình Bảo do cho mượn văn bằng, chứng chỉ nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Các bị cáo Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Thị Thu Hằng, Đinh Thúy Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Lan thực hiện theo chỉ đạo của Phùng Sinh Kính, trực tiếp lập hồ sơ, chứng từ khống để quyết toán rút tiền từ ngân sách huyện và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Bị cáo Bùi Thị Lan tham gia 3 lớp dạy nghề, mượn văn bằng của Tuân, Bảo để hợp thức hồ sơ, gây thiệt hại 39,95 triệu đồng. Bùi Đình Tuân và Đặng Đình Bảo tuy không tham gia giảng dạy nhưng đồng ý cho mượn văn bằng, gây thiệt hại 15,65 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định các bị cáo Phùng Sinh Kính, Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn Thị Tâm, Hoàng Thị Thu Hằng, Đinh Thúy Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Lan phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b khoản 2 Điều 356 BLHS. Các bị cáo phạm tội cùng danh theo khoản 1 Điều 356 BLHS. Sau khi xem xét tính chất, mức độ, vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt: Phùng Sinh Kính 4 năm tù giam. Nguyễn Thị Nhâm, Hoàng Thị Thu Hằng cùng bị xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Tâm, Đinh Thúy Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng bị xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bùi Thị Lan bị xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bùi Đình Tuân, Đặng Đình Bảo cùng bị xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Mạnh Hùng