Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4, năm 2025:

Sân chơi trí tuệ học đường

Trường quay S8, Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ không còn chỗ trống; không gian ngập tràn cờ, hoa, biểu ngữ; những slogan được đồng thanh hô vang kèm theo tiếng vỗ tay không ngớt dưới ánh đèn lung linh, rực rỡ... Không gian như “tiếp lửa” để các thí sinh cùng nhau tỏa sáng với sự bình tĩnh, tự tin, khiêm tốn và bản lĩnh để chinh phục những câu hỏi hóc búa của ban tổ chức. Đó là không khí sôi động trong ngày trở lại của Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4, năm 2025.

Sân chơi trí tuệ học đường

Trường quay S8 của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ được lấp đầy bởi các cổ động viên

Sân chơi trí tuệ học đường

Sân chơi trí tuệ học đường

Mỗi thí sinh có 1 slogan và mỗi đội có phong cách cỗ vũ khác nhau

Sân chơi trí tuệ học đường

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, năm 2025 chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình vòng thi Đấu trí

Sân chơi trí tuệ học đường

Dưới sự hướng dẫn của Mc chương trình và sự cổ vũ, động viên của đông đảo khán giả, các thí sinh tự tin vượt qua nhiều câu hỏi của chương trình

Sân chơi trí tuệ học đường

Sân chơi trí tuệ học đường

Ở phần thi Đồng hành, mỗi thí sinh được lựa chọn 1 đồng đội để chinh phục thêm những câu hỏi

Sân chơi trí tuệ học đường

Không khí dần trở nên căng thẳng khi những điểm số tương đối đồng đều

Sân chơi trí tuệ học đường

Sân chơi trí tuệ học đường

Có những thời điểm, cả trường quay im phắc chờ đợi tiếng chuông giành quyền trả lời câu hỏi của thí sinh

Sân chơi trí tuệ học đường

Kỷ niệm chương và Vòng Nguyệt quế chỉ giành cho người suất sắc nhất

Sân chơi trí tuệ học đường

Thành viên Hội đồng cố vấn kịp thời giải đáp, làm rõ những nội dung chưa thực sự chính xác trong cầu trả lời của thí sinh

Sân chơi trí tuệ học đường

Một khán giả tham gia tìm đáp án khi cả 4 thí sinh không có câu trả lời chính xác

Sân chơi trí tuệ học đường

Sân chơi trí tuệ học đường

Không khí vỡ òa khi một câu hỏi 30 điểm ở phần thi Về đích được trả lời chính xác

Sân chơi trí tuệ học đường

Thí sinh xếp thứ 2 cũng có cơ hội vào vòng thi tiếp theo nếu có tổng điểm cao nhất

Lê Hoàng


Lê Hoàng

