Sao Mai Thu Hằng xúc động hát Quốc ca trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, Sao Mai Nguyễn Thu Hằng mang trong mình niềm hãnh diện “kép” khi niềm tự hào được nhân đôi.

Không chỉ vinh dự góp mặt cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của Thủ đô như NSND Tấn Minh, NSND Hoàng Anh Tú, Nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Văn Mai Hương, nhóm Oplus, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Khánh Linh...cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên trong một hoạt động trọng điểm của Thủ đô nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), mà ngày 15/8 còn đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi cô đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2015.

Nguyễn Thu Hằng xúc động khi hóa thân cô dân quân trong hoạt cảnh tráng ca. Ảnh: Thắng Phạm

Nguyễn Thu Hằng xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự tự hào, hãnh diện đến mức khó diễn tả bằng lời. Đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm giành quán quân Sao Mai, tôi được đứng trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hòa giọng cùng anh chị em nghệ sĩ cất lên bài Quốc ca thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là khoảnh khắc khó quên trong hành trình làm nghề. Tôi hạnh phúc vì được góp tiếng hát vào những ngày tháng đặc biệt của dân tộc, và biết ơn khi được hát Quốc ca trong một chương trình ý nghĩa, hùng tráng như ‘Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945’, đúng vào cột mốc 10 năm sự nghiệp của mình. Thật sự là những giây phút không thể nào quên...”.

Trước màn hát Quốc ca đầy xúc cảm, Nguyễn Thu Hằng còn cùng các nghệ sĩ thể hiện liên khúc về những tháng năm hào hùng của Hà Nội trong chiến đấu. Trong đó, Nguyễn Thu Hằng với tạo hình cô dân quân xinh đẹp góp mặt trong hai phần diễn ”Tiếng gọi thanh niên” và “Mười chín tháng Tám”. Hoạt cảnh đậm màu sắc tráng ca này đã góp phần tạo thêm cảm xúc lắng đọng, bồi hồi và kiêu hãnh hơn cho phần hát Quốc ca và nghi thức chào cờ ngay sau đó.

Bên cạnh đó, trong đêm diễn, Nguyễn Thu Hằng cũng tham gia trình diễn ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc” trong “Hồi 5”– phần tái hiện một Hà Nội hào hoa. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, phần này khắc họa hình ảnh Thủ đô thời bình, nhân dân hăng say lao động, kiến thiết để Hà Nội xứng đáng là thành phố anh hùng, hòa bình, văn minh, nhân ái.

Sao mai Nguyễn Thu Hằng bày tỏ: “Dù chỉ là một trong hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, nhưng với tôi, đây thực sự là một sự trùng hợp đặc biệt mà tôi vô cùng trân quý. Được hát Quốc ca, được cất lên những khúc ca ngợi Tổ quốc đúng vào thời khắc này, tôi như được nhắc nhở phải nỗ lực hơn nữa để đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của nghệ thuật và đất nước”.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong 80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám. Từ mùa thu lịch sử Ba Đình rực rỡ, đến “Điện Biên Phủ trên không” máu lửa, rồi hình ảnh “những chuyến tàu mùa xuân” của Hà Nội thanh lịch, hội nhập.

Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến đêm diễn giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Khoảnh khắc toàn thể khán giả đặt tay lên ngực hát Quốc ca giữa Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành dấu ấn thiêng liêng, hòa nhịp với những màn Quốc ca vang lên tại các concert quốc gia, để lại niềm tự hào sâu đậm trong lòng người dân Việt.

Nguồn vov.vn