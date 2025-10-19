Sketch a Rose - mang âm nhạc Việt Nam đến sân khấu huyền thoại Dolby Theater

Tại kinh đô điện ảnh thế giới, một tiếng hát Việt đang chuẩn bị vang lên giữa sân khấu huyền thoại Dolby Theater ở California.

Đêm nhạc Sketch a Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào tối mai theo giờ địa phương. Đó không chỉ là một đêm diễn, mà là hành trình của khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn đến những sân khấu tầm vóc quốc tế. Và vào tối mai, giấc mơ của Hà Anh Tuấn cùng ekip của mình sẽ thành hiện thực.

Đêm nhạc dự kiến diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ với sự tham dự của không chỉ Hà Anh Tuấn mà sẽ có những khách mời đặc biệt cùng với các nhạc công là người bản địa. Chia sẻ với phóng viên VTV trước ngày chương trình diễn ra, Tổng đạo diễn của chương trình - Cao Trung Hiếu - cho biết: "Chúng tôi có những ước mơ đó là mang âm nhạc Việt Nam, mang âm nhạc của mình đến với những nhà hát biểu tượng trên thế giới. Và với điểm gần như là điểm cuối cùng của chặng đường Sketch a Rose tại Dolby Theater, California Mỹ này".

“100% âm nhạc trong đêm diễn này là nhạc Việt Nam” - Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu nói tiếp - “Đêm diễn sẽ tạo thành một đường dây âm nhạc rất mạch lạc, để kể cho quý vị khán giả nghe, cho những ai một lần đến với đêm nhạc của chúng tôi”.

Sketch A Rose là dự án âm nhạc được Hà Anh Tuấn cùng ekip ấp ủ triển khai suốt hai năm, đã đi qua nhiều điểm dừng biểu tượng ở Singapore, Sydney, Việt Nam và đến nay là Los Angeles. Tại mỗi điểm dừng, Sketch A Rose đã không chỉ là một đêm nhạc, mà là một bức ký họa cảm xúc, nơi từng ca khúc được vẽ nên bằng chất liệu của tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam đứng trên sân khấu từng vinh danh hàng trăm huyền thoại của điện ảnh và âm nhạc quốc tế. Đêm nhạc Sketch A Rose không chỉ đánh dấu một bước tiến của cá nhân nghệ sỹ Việt, mà đi cùng với đó là lời nhắn nhủ rằng âm nhạc Việt Nam đủ tâm, đủ tinh tế để chạm đến trái tim khán giả năm châu.

Nguồn vtv.vn