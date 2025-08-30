Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Thiết thực kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy ý chí đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công trình “góc Độc lập” của Trường Tiểu học Đồng Cương, xã Yên Lạc chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Đa dạng các hoạt động văn hoá, thể thao

Những ngày này, ở các địa phương tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đang diễn ra sôi nổi với tinh thần phát huy truyền thống và vun đắp niềm tự hào dân tộc. Bà Hà Thị Tố Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết: Xã đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 giữa các khu dân cư và các trường học trên địa bàn. Chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem, tạo không khí vui tươi, đồng thời khơi dậy các giá trị văn hoá truyền thống của quê hương.

Chương trình giao lưu văn nghệ “Tổ quốc trong tim” do phường Thanh Miếu tổ chức thu hút đông đảo người dân đến xem.

Để các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 được diễn ra thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân, các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo các khu dân cư tập luyện tham gia giao lưu văn nghệ và thi đấu các môn thể thao: Bóng chuyền hơi nam – nữ; Pickleball, bơi thuyền, kéo co... Bà Cao Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết: Ngoài các môn thể thao truyền thống như bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, kéo co, bóng bàn, cờ tướng..., xã còn tổ chức trình diễn môn bơi thuyền với 6 đội (3 đội của xã Dân Quyền cũ và 3 đội của xã Hương Nộn cũ) với 2 loạt bơi, trong đó xã Dân Quyền cũ bơi bằng thuyền truyền thống; xã Hương Nộn cũ bơi bằng thuyền rồng, tại Hồ Thiên Hương thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ.

Không chỉ tổ chức các hoạt động thể thao, các địa phương đã dàn dưng những chương trình văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ cho biết: Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, xã tổ chức chương trình “Đêm nhạc đường phố” tại sân khấu công viên mi ni, thành phần tham gia là các CLB văn nghệ quần chúng, CLB dân vũ, ca sĩ trong và ngoài xã. Việc tổ chức các chương trình văn hoá, thể thao không chỉ tạo không khí vui tươi, lành mạnh mà còn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, gắn kết các đơn vị hành chính sau sáp nhập, xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Xã Tam Nông tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tái hiện hào khí mùa Thu lịch sử

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khát vọngcống hiến và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đấtnước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Rạng rỡ non sông”. Chương trình gồm 2 phần: Âm vang những chiến công và Rạng rỡ Việt Nam, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hoá thông tin - điện ảnh dàn dựng, biểu diễn tại Sân khấu công viên Văn Lang vào tối ngày 2/9.

Những ngày này, Nhà hát Lạc Hồng rộn rã lời ca, tiếng hát của những nghệ sĩ, diễn viên đang tập luyện các tiết mục ca, múa, nhạc tổng hợp để biểu diễn vào ngày 2/9. Ông Vũ Duy Dũng – Giám đốc Nhà hát Lạc Hồng cho biết: Các nghệ sĩ của Nhà hát và Trung tâm văn hóa thông tin - điện ảnh đã tập luyện hăng say để biểu diễn phục vụ bà con vào đúng ngày 2/9. Đây là chương trình nghệ thuật ấn tượng, ý nghĩa được tổ chức, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối hàng triệu trái tim Việt, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.

Chương trình nghệ thuật “rạng rỡ non sông” được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, đặc sắc, khắc họa những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quê hương Phú Thọ. Chương trình gồm các tiết mục hát múa, tổ khúc hát múa, mashup hát múa...ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống quê hương Phú Thọ, ca ngợi công cuộc đổi mới của đất nước.

Các tuyến đường trục chính phường Hoà Bình rực rỡ cờ đỏ.

Ngoài chương trình nghệ thuật đặc sắc do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, các địa phương đều tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, tái hiện lại khí thế hào hùng của mùa Thu các mạng. Đưa cả gia đình ra Công viên Văn Lang xem chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc trong tim” do phường Thanh Miếu tổ chức, chị Lê Thị Tố Uyên ở khu 3 phường Thanh Miếu phấn khởi nói: Chương trình văn nghệ đặc sắc thu hút được người xem từ đầu đến cuối chương trình.

Rực rỡ cờ hoa chào đón ngày lễ lớn

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của tỉnh Phú Thọ, không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đang rộn ràng, sôi nổi. Từ các tuyến phố trung tâm đến mỗi khu dân cư, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, biểu ngữ chào mừng được treo trang trọng, tạo nên không gian vừa náo nhiệt vừa thiêng liêng, cổ vũ tinh thần đoàn kết của toàn dân. Trên các tuyến đường chính của các xã, phường đều được trang hoàng rực rỡ. Tại các khu vực trung tâm như quảng trường, công viên, khu vui chơi, người dân tập trung vui chơi cũng đông hơn thường lệ.

Ra hiệu sách mua mấy lá cờ Tổ quốc về thay cờ cũ treo trước cổng nhà của gia đình và nhà các con, cháu, ông Lê Văn Thanh, ở khu Báo Văn, xã Tề Lỗ vui vẻ cho biết: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên tôi mua cờ mới về treo và tăng cho các con treo cho có khí thế hơn.

Tại phường Hoà Bình, Hội Nông dân phường phối hợp tổ chức xây dựng tuyến đường cờ với hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trên đường Mai Thúc Loan thể hiện niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khí thế chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và đất nước. Đứng nhìn đường cờ tung bay trong gió, chị Bùi Thị Mỹ nhà ở tổ 17, đường Mai Thúc Loan xúc động: Nhìn hàng cờ đỏ tung bay, thấy vô cùng xúc động và tự hào, khi mình là một người dân Việt Nam.

Áp phích chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 tại đường Trần Phú.

Những ngày này, khi đến bất cứ một khu phố nào, ngoài chiếc áo rực rỡ của cờ, hoa, chúng ta đều thấy mọi con phố, ngõ nhỏ cũng được vệ sinh sạch sẽ. Tại các tổ dân phố khu Phan Chu Trinh, phường Việt Trì, những ngày này, không ai bảo ai, mọi người đều hào hứng dọn vệ sinh. Sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ ngõ nhỏ ra đường lớn, để khu dân cư có diện mạo khang trang nhất trong ngày Tết Độc lập. Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ 19b chia sẻ: Chúng tôi thấy rất vui và hào hứng khi được góp phần làm cho khu phố thêm tươi mới, mừng đất nước chào đón 80 năm Quốc khánh.

Không chỉ tổ chức các chương trình văn hoá, thể thao, nghệ thuật, tỉnh Phú thọ còn tổ chức bắn pháo hoa vào 21 giờ ngày 2/9 tại 3 địa điểm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc và cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình. Chương trình được thực hiện bằng nguồn vận động tài trợ xã hội hóa với thời lượng bắn 15 phút; tại mỗi địa điểm bắn sẽ có 180 giàn pháo hoa tầm thấp và 800 quả tầm cao.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh trên địa bàn tỉnh góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Thương