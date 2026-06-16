Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xã Xuân Lãng

Hiện nay, xã Xuân Lãng có trên 50.189 nhân khẩu sinh sống tại 43 thôn dân cư. Xác định phát triển văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, thiết thực.

Phong trào bóng chuyền hơi nam thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành sân chơi bổ ích sau những giờ lao động.

Từ đầu năm 2026, xã đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT) phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn như giải thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động thể thao quần chúng, tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đến nay, toàn xã có 6.527 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 14% dân số; 2.748 gia đình thể thao, chiếm gần 25% tổng số hộ dân. Nhiều môn thể thao được người dân yêu thích và duy trì thường xuyên như bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, pickleball và các trò chơi dân gian truyền thống.

Cùng với việc phát triển phong trào, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hiện, xã có 42 nhà văn hóa, 4 hội trường, 3 trung tâm văn hóa; 55 sân bóng chuyền, 9 sân bóng đá mini, 8 sân cầu lông, 7 sân pickleball, 4 nhà tập luyện thể thao đơn môn cùng hệ thống 5 bể bơi phục vụ nhu cầu tập luyện của Nhân dân.

Đặc biệt, 42/43 thôn đã được lắp đặt thiết bị TDTT ngoài trời với 42 điểm tập luyện công cộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Nhờ có cơ sở vật chất ngày càng đồng bộ, phong trào thể thao quần chúng ở Xuân Lãng phát triển rộng khắp.

Khu thiết chế văn hóa - thể thao là địa điểm quen thuộc để người dân tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Tụ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Lý Nhân, xã Xuân Lãng cho biết: Số lượng người tham gia tập luyện ngày càng tăng, trong đó có nhiều người trung niên và cao tuổi xem bóng bàn là môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe. CLB không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là địa điểm giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Thông qua các buổi sinh hoạt và những giải đấu giao hữu, các thành viên có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng lối sống lành mạnh.

Hoạt động văn nghệ quần chúng được duy trì sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Không chỉ các môn thể thao truyền thống, phong trào bóng chuyền hơi trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh mẽ và trở thành môn thể thao được đông đảo phụ nữ, người cao tuổi yêu thích. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ nhiệm CLB Bóng chuyền hơi làng nghề mộc Thanh Lãng chia sẻ: Bóng chuyền hơi là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi nên được người dân hưởng ứng rất tích cực.

Hiện nay, CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, các thành viên tham gia với tinh thần đoàn kết và hào hứng. Thông qua hoạt động luyện tập, mọi người không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú ở khu dân cư.

Song hành với phong trào thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh. Nhiều CLBvăn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh được duy trì thường xuyên tại các thôn dân cư. Các chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức vào dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng đã tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Đồng chí Vũ Duy Tín - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lãng cho biết: Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động được tổ chức ngày càng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Việc đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa cùng với vai trò nòng cốt của các CLB đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người dân, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Từ những sân chơi thiết thực, những CLB hoạt động hiệu quả và sự tham gia tích cực của người dân, phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT ở Xuân Lãng đang ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đây không chỉ là động lực nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Dương Chung