Standa - giải pháp ổn định an toàn tiết kiệm điện năng

Standa - Dẫn đầu xu hướng sử dụng điện năng an toàn, bền vững và tiết kiệm. Gần 30 năm qua, các dòng máy Standa đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Đôi nét về thương hiệu Standa

Thương hiệu Standa chắc hẳn không còn xa lạ với người sử dụng ổn áp, biến áp tại Việt Nam.

Sau hơn 20 năm đấu tranh đòi cấp quyền bảo vệ nhãn hiệu, năm 2020, Standa chính thức được cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu bởi Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngay từ khi mới thành lập, sứ mệnh của Standa là mang đến cho cộng đồng ổn áp, biến áp những sản phẩm chất lượng cao cấp bằng tình yêu, sự trân trọng khách hàng và trách nhiệm xã hội.

Ổn áp, biến áp Standa - Dẫn đầu xu hướng sử dụng điện năng an toàn - tiết kiệm

Xuyên suốt hơn 30 năm phát triển, Standa luôn nỗ lực mang đến những giải pháp bảo vệ điện năng an toàn, tiết kiệm với các sản phẩm chủ lực chính là ổn áp, biến áp. Với triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, đội ngũ Standa không ngừng nghiên cứu, sáng tạo nhằm cho ra mắt những sản phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu thực tế của khách hàng.

An toàn vượt trội

Ổn áp Standa luôn được đánh giá cao bởi tính năng bảo vệ ưu việt. Nhờ mạch điện điều khiển thông minh cùng Aptomat cải tiến, ổn áp Standa có khả năng bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch một cách hiệu quả, giúp ngăn ngừa các sự cố về điện. Bên cạnh đó, tính năng Auto-Reset - tự động đưa chổi than về vị trí an toàn cũng là một “điểm sáng” bởi công dụng bảo vệ máy tránh khỏi nguy cơ sốc điện. Có thể ví ổn áp Standa như một “lá chắn an toàn” cho các thiết bị điện trong gia đình hay nhà máy.

Bền bỉ theo thời gian

Tất cả các sản phẩm ổn áp, biến áp Standa đều được cấu tạo bởi nguyên vật liệu chất lượng cao nhất. Ổn áp Standa được chế tạo bởi dây đồng và linh kiện cao cấp, giúp máy có khả năng chống chịu tốt và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Riêng dòng máy biến áp Standa được cấu tạo từ dây đồng cao cấp và lõi thép đặc chủng ngâm tẩm định hướng, đảm bảo hiệu suất vượt trội và độ bền tối đa.

Tiết kiệm điện năng hiệu quả

Với khả năng vận hành ổn định và hiệu suất cao, ổn áp Standa không chỉ giúp ổn định điện áp mà còn góp phần tiết kiệm điện năng cho người sử dụng. Biến áp Standa cũng hoạt động với tổn hao điện năng rất thấp, nhờ cấu tạo kỹ thuật chính xác và vật liệu cao cấp. Đây là lựa chọn kinh tế và hiệu quả cho cả gia đình và doanh nghiệp.

Standa - Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu

Thương hiệu uy tín Standa đã có gần 30 năm phát triển và đồng hành cùng người tiêu dùng. Để đạt được vị thế này, Standa luôn theo đuổi phương châm “Chất lượng sản phẩm là chìa khóa thành công” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Các sản phẩm chủ lực của Standa bao gồm ổn áp 1 pha, 2 pha, 3 pha, biến áp tự ngẫu và biến áp cách ly, đáp ứng hiệu quả nhu cầu dân dụng lẫn công nghiệp.

Để biết chi tiết nhiều hơn về sản phẩm và giá thành mời quý khách truy cập website của Standa là: Standa.net.vn hoặc standachinhhang.vn.

Một số dòng ổn áp, biến áp Standa cao cấp tại Redsun

Ổn áp 1 pha Standa 7,5KVA,10KA, 20KVA, 30KVA cho gia đình giúp ổn định điện áp, bảo vệ các thiết bị điện luôn an toàn, bền bỉ trong điều kiện điện yếu, điện chập chờn.

Ổn áp 3 pha 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 45KVA, 60KVA, 75KVA 100KVA, 200KVA cho công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, công trình, khách sạn,...

Với cấu tạo dây đồng nguyên chất và linh kiện cao cấp, ổn áp 3 pha đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp.

Không chỉ giúp máy móc vận hành tốt, ổn áp Standa còn giúp tiết kiệm điện năng đáng kể và bảo vệ máy móc luôn an toàn với hệ thống bảo vệ quá tải, chập tải, ngắn mạch.

Biến áp cách ly 3 pha Standa là giải pháp tuyệt vời dành cho nhà máy, khách sạn, tàu thủy - những nơi sử dụng nhiều thiết bị điện nhập khẩu. Với khả năng biến đổi điện áp và chống giật điện, máy biến áp Standa cung cấp điện áp phù hợp với yêu cầu của các thiết bị điện ngoại nhập.

Bên cạnh đó, Standa còn phát triển thêm dòng máy tự động ổn áp đa chức năng tích hợp tính năng đổi nguồn tự động. Nhờ đặc điểm vượt trội này mà người dùng có thể sử dụng các thiết bị ngoại nhập mà không cần lắp đặt thêm biến áp tự ngẫu.

Ổn áp, biến áp Standa là những sản phẩm không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại. Nhờ tính năng ổn định, chuyển đổi điện áp thông minh, các dòng máy Standa giúp bảo vệ thiết bị điện năng một cách an toàn cho các gia đình, nhà máy. Trải qua 30 năm đứng vững trên thị trường, có thể nhận thấy rằng chất lượng vượt trội chính là yếu tố khẳng định tầm vóc của thương hiệu Standa.

