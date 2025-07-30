Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng

Toàn tỉnh có trên 500 nghìn ha đất lâm nghiệp. Cùng với điều kiện khí hậu, kinh nghiệm sản xuất của người dân, đây là yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cũng như bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Tuy nhiên để kinh tế lâm nghiệp phát triển bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế, tỉnh chỉ đạo cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chỉ thị 13).

Lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân xã Tân Sơn tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, chương trình, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển lâm nghiệp được triển khai nghiêm túc, bài bản, sâu rộng, có hiệu quả. Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Chỉ thị 13 đã bám sát quan điểm, chủ trương, định hướng, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xác định những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh đã xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng, chuyển biến thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, tiêu dùng, tạo động lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, các ban chỉ đạo về hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững theo các giai đoạn kịp thời được kiện toàn; các tổ, đội bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cộng đồng ở thôn, bản, xã được xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, UBND cũng tỉnh ban hành các văn bản tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kế hoạch thực hiện, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng... Chính quyền các địa phương có rừng cũng tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chăn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đồng chí Trương Quang Đăng– Trưởng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh cho biết: Đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ phát triển rừng cũng như tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng. Song hành với đó, Chi cục củng cố hệ thống các trạm kiểm lâm địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm; chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phối hợp, hướng dẫn chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, thường xuyên tuần tra, phối hợp với cơ sở để phát hiện, xử lý các vi phạm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp được người dân trong tỉnh chú trọng, giúp nâng cao giá trị rừng trồng.

Đối với công tác phát triển rừng, tỉnh đã tổ chức rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng và kiểm soát các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội có tác động tiêu cực đến rừng. Đồng thời, chú trọng phát triển trồng rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, khai thác rừng hợp lý...Song song với đó, với mục tiêu nâng cao năng suất, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu quy mô lớn, gia tăng giá trị rừng trồng, tỉnh đã chỉ đạo ngành Lâm nghiệp, các địa phương triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững của Trung ương, tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng khuyến khích trồng, chuyển hóa rừng cây gỗ lớn; đẩy mạnh cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững...Bên cạnh đó, đảm bảo năng suất, chất lượng rừng sản xuất, công tác đảm bảo chất lượng giống cây, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng được ngành chuyên môn tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo toàn diện của tỉnh, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, các chủ rừng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, hiệu quả quản lý rừng được nâng lên rõ rệt, vi phạm về lâm nghiệp ngày càng được hạn chế, diện tích rừng tự nhiên được duy trì và bảo vệ tốt, vốn rừng được phát huy. Đặc biệt là nhận thức, trách nhiệm của chủ rừng, Nhân dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng được khoảng 15,3 nghìn ha rừng tập trung, 5,4 triệu cây phân tán; chăm sóc 53,4 nghìn ha rừng trồng. Tổng sản lượng gỗ khai thác đạt 1,8triệu m3. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 43,5%. Đáng chú ý, chất lượng rừng được nâng lên đáng kể với 60,7 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững, mở rộng diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 26,8 nghìn ha.

Những kết quả toàn diện này cho thấy những bước đi mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp, lực lượng kiểm lâm và ngành chức năng liên quan... Đẩy mạnh công tác phát triển rừng, nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Lệ Oanh