Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”, Hạt Kiểm lâm Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa tuyên truyền cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên thiết bị GPS.

Đồng chí Đào Tuấn Đạt, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phúc Yên cho biết: Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR, ngoài áp dụng các chế tài xử lý vi phạm, thì công tác tuyên truyền vẫn là giải pháp nòng cốt mang tính bền vững. Đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo các đồng chí kiểm lâm phụ trách từng địa bàn bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, các quy định liên quan lĩnh vực lâm nghiệp tại địa bàn được phân công phụ trách đến từng khu dân cư, hộ dân.

Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập trên 500.000ha, trong đó diện tích có rừng khoảng hơn 400.000 ha, độ che phủ toàn tỉnh đạt trên 43%, công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh được Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị, chủ rừng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ rừng, PCCCR có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh môi trường rừng được giữ vững ổn định. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, ngày 24/7/2025, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1024/UBND- NNMT chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban MTTQ tỉnh, UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương, các chủ rừng thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR; kiện toàn và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Phú Thọ. Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng dẫn chính quyền cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lâm nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát vật tư, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR sẵn sàng khi có cháy rừng xảy ra.

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Chủ động thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời phát hiện điểm cháy rừng, dập tắt và không để xảy ra cháy lớn; điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng theo Nghị quyết số 100 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 24/6/2023, trong đó yêu cầu: “Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vào năm 2026, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự”.

Đồng chí Trần Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng mới, phát triển kinh tế rừng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả. Gắn bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân làm nghề rừng. Chủ động, nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả PCCCR, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng; ngăn chặn tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật...

Hoàng Hương