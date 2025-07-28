Tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngay khi ổn định bộ máy sau sáp nhập, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các xã, phường tập trung thực hiện là tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, phường lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để làm nên thành công của Đại hội Đảng các cấp, công tác tuyên truyền đã được các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Khu vực trung tâm xã Thanh Ba được chỉnh trang sạch đẹp, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Cuối tháng 7, chúng tôi có mặt tại phường Hòa Bình, khắp các khu dân cư trên địa bàn đều đã được dọn dẹp, tổng vệ sinh sạch sẽ, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Trên các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan, Đại lộ Thịnh Lang, Đại lộ Hoàng Văn Thụ... panô, áp phích, băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được trang trọng treo cao làm nổi bật chủ đề, ý nghĩa của Đại hội.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Kim Đình, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Hòa Bình cho biết: Tuyên truyền là một nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội. Do đó, phường Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 02 ngày 2/7/2025 về Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoà Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngoài việc tuyên truyền bằng hệ thống pano, áp phích, trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng trực tiếp trong hội nghị, cuộc họp thì phường Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Sau sáp nhập, toàn phường Hòa Bình có 371 nhóm zalo, 26 trang facebook, fanpage, 8 trang thông tin điện tử và 7 website được lập phục vụ công tác tuyên truyền. Trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội này chúng tôi đã đăng tải, chia sẻ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Chúng tôi cũng đã tăng cường đăng tải, chia sẻ các nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản bác thông tin xấu độc; lan tỏa thông tin chính thống, tích cực.

Nếu như phường Hòa Bình tập trung triển khai tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội thì tại các địa bàn khác lại phát huy hiệu quả hệ thống loa phát thanh đến từng khu vực, cụm, tổ dân cư. Trao đổi về cách làm này, đồng chí Bùi Văn Chanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Kỳ Sơn cho biết:

Hiện nay tổ 2 đã lắp đặt hệ thống loa phát thanh đến các khu, cụm dân cư. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường, ngoài việc tổng động viên Nhân dân dọn dẹp vệ sinh, treo cờ thì vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều chúng tôi lại phát trên hệ thống loa phát thanh bài tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ phường. Qua đó đã giúp người dân nắm được thông tin về chủ đề, ý nghĩa, nội dung của đại hội.

Rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã chọn hình thức tuyên truyền trên loa phát thanh. Đây được đánh giá là một hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, nhất là với các khu dân cư khu vực nông thôn.

Cán bộ, đảng viên xã Mường Động theo dõi thông tin, tiến độ công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên báo Phú Thọ.

Đóng vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền, các cơ quan trên địa bàn tỉnh như Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ... đã tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tạo dòng sự kiện với các bài viết, thông tin, hình ảnh chất lượng; cập nhật thường xuyên, liên tục về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng.

Các nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng được ưu tiên những vị trí trang trọng nhất đối với báo in và trang chủ báo điện tử của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ. Trên sóng truyền hình, phát thanh cũng đã mở chuyên mục riêng về sự kiện, phát sóng vào khung giờ vàng có đông khán thính giả theo dõi.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả nền tảng truyền thông để tăng tính định hướng, dẫn dắt và lan tỏa thông tin đến với công chúng, độc giả, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung nhân lực, nguồn lực cho công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo đủ lực lượng phóng viên bám sát từng địa bàn dân phố, cơ sở để kịp thời thông tin công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với thông điệp cải cách sâu rộng, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động nói trên, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 còn được thực hiện trên các bảng điện tử, màn hình Led... tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, nhất là các trung tâm, các nút giao thông, tuyến phố chính.

Các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao quần chúng tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong Nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Dương Liễu