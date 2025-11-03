Xã hội
Tặng quà cho học sinh xã Trung Sơn có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, ngày 3/11, tại Trường Tiểu học Trung Sơn B, xã Trung Sơn, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Exedy Việt Nam (Khu Công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng doanh nghiệp và lãnh đạo xã Trung Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình đã trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá hơn 880 nghìn đồng, gồm tiền mặt và ba lô, đồ dùng học tập. Cùng với đó, Công ty TNHH Exedy Việt Nam tặng Trường Tiểu học Trung Sơn B một số thiết bị, đồ dùng, sách thiếu nhi... với tổng giá trị hơn 41 triệu đồng.

Nhà tài trợ trao tặng cây nước nóng và một số thiết bị, đồ dùng, sách thiếu nhi cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Sơn B.

Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Hồng Nhung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Vĩnh Phúc Chương trình Khu công nghiệp Tháng cao điểm Việt nam Tặng quà Công ty
