Tập trung hoàn thành, bảo đảm chất lượng và Lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc. Đây là 1 trong 3 công trình được tỉnh Phú Thọ lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được khởi công vào cuối năm 2023, với tổng diện tích hơn 1.906,9 m2, tổng mức đầu tư trên 313,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có quy mô 250 giường bệnh do 7 liên danh nhà thầu thi công, gồm các hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, điều hành (5 tầng); nhà điều trị nội trú (7 tầng); nhà khoa truyền nhiễm; nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về mặt an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn xã Yên Lạc và các khu vực xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và đoàn kiểm tra khu vực công trình nhà 7 tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thực tế tầng thượng nhà 7 tầng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, sau hơn một năm thi công, hạng mục nhà điều trị nội trú (7 tầng) đã hoàn thành phần thô từ tháng 9/2024, phần hoàn thiện đã xong công tác xây, trát, ốp, lát, cửa nhôm kính, cửa chống cháy, sơn trong và ngoài nhà, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, quạt trần, đèn chiếu sáng... Công trình nhà cao tầng hiện đại, liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất tạo lên diện mạo mới của một Trung tâm y tế khu vực hiện đại của tỉnh. Đến nay, các hạng mục của dự án giai đoạn I cơ bản đã hoàn thành và tiến hành chạy thử vào ngày 24/7/2025. Dự kiến sẽ hoàn thành đúng dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc Nguyễn Hữu Phương phát hiểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư và nhà thầu, các đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung nhân lực để hoàn thiện các phần việc còn lại của giai đoạn I và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc giai đoạn II của dự án trong tháng 12/2025, gồm: Sảnh cấp cứu nhà kỹ thuật nghiệp vụ; Nhà khoa truyền nhiễm; Nhà thường trực; cổng chính, cổng phụ; hệ thống tường rào và hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào...

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe chủ đầu tư, nhà thầu, và các đơn vị liên quan báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dư án. Đồng chí lưu ý nhà thầu phải tranh thủ thời gian khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cần thiết công trình đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình trọng điểm tiêu biểu của tỉnh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9). Khi hoàn thành sớm bàn giao đưa vào sử dụng có điều kiện phục vụ tốt hơn sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn khu vực Yên Lạc.

Trưởng ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc Nguyễn Từ Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị của các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao cụ thể từng việc cho từng sở, ngành và yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và Sở Xây dựng rút ngắn thời gian kiểm tra, nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo Sở Y tế sớm có kế hoạch di chuyển Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc sang cơ sở mới khi công trình đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo duy trì việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tăng cường công tác vệ sinh, bảo đảm không gian phía trước khu vực tổ chức lễ khánh thành thông thoáng, trang trọng nhất. Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo kế hoạch công tác chuẩn bị chi tiết, kịch bản truyền hình trực tiếp vào ngày 19/8/2025 vào đầu tháng 8. Các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc từ nay đến ngày 19/8 phải vệ sinh công nghiệp công trình, khu vực xung quanh và các tuyến đường đảm bảo lễ khánh thành trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Đồng chí tiếp thu nghiên cứu, xem xét một số kiến nghị của Trung tâm Y tế Yên Lạc và các sở ngành và hứa sẽ chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Xuân Hùng