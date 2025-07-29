Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Phú Thọ

Ngày 29/7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên việc tiếp công dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ cơ sở và được kết nối trực tuyến với điểm cầu Thanh Tra Chính phủ ở TP Hà Nội.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tiếp công dân.

Cùng dự buổi tiếp công dân tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết: Lý do chọn Phú Thọ là điểm đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình tiếp công dân này là vì tỉnh đã có hạ tầng đồng bộ, các địa điểm tiếp công dân được kết nối trực tuyến tới cơ sở. Việc tiếp công dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cho phép kết nối giữa trụ sở tiếp công dân Trung ương với trụ sở tiếp công dân ở các tỉnh. Khi cần thiết, đại diện các cơ quan trung ương có thể tham gia trực tiếp, đối thoại với lãnh đạo địa phương từ điểm cầu Hà Nội.

Công dân Nguyễn Hữu Chinh phản ánh nội dung kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc, nguyên nhân của các vụ việc kéo dài nhiều năm liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đối với vụ việc của ông Tạ Văn Phúc ở tỉnh Tuyên Quang đề nghị xem xét, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia đóng BHXH và giải quyết chế độ hưu trí cho ông theo quy định, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, giải quyết vụ việc trên tinh thần hỗ trợ một cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi chính đáng, công bằng, danh dự cho công dân; chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân hoàn thiện, xác minh hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền, từ đó có hướng giải quyết phù hợp đảm bảo quyền lợi cho công dân theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Về vụ việc của ông Nguyễn Hữu Chinh ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh cũ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ quá trình tham gia BHXH của Công ty Nguyên vật liệu Phú Thọ và những người có liên quan. Phó tổng Thanh tra Chính phủ nhận định: Đây là một vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài trong nhiều năm. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia và kết quả đóng BHXH để xác định việc được nhận chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH một lần cho các cán bộ, công nhân viên của Công ty Nguyên vật liệu Phú Thọ.

Thời hạn giải quyết hai vụ việc và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2025. Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Khu vực phía Bắc (Cục I) kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân tại 2 vụ việc nêu trên theo quy định.

Mạnh Cường - Huy Thắng