Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên việc tiếp công dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ cơ sở và được kết nối trực tuyến với điểm cầu Thanh Tra Chính phủ ở TP Hà Nội.
Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tiếp công dân.
Cùng dự buổi tiếp công dân tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết: Lý do chọn Phú Thọ là điểm đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình tiếp công dân này là vì tỉnh đã có hạ tầng đồng bộ, các địa điểm tiếp công dân được kết nối trực tuyến tới cơ sở. Việc tiếp công dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cho phép kết nối giữa trụ sở tiếp công dân Trung ương với trụ sở tiếp công dân ở các tỉnh. Khi cần thiết, đại diện các cơ quan trung ương có thể tham gia trực tiếp, đối thoại với lãnh đạo địa phương từ điểm cầu Hà Nội.
Công dân Nguyễn Hữu Chinh phản ánh nội dung kiến nghị tại buổi tiếp công dân.
Tại buổi tiếp công dân, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc, nguyên nhân của các vụ việc kéo dài nhiều năm liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
Đối với vụ việc của ông Tạ Văn Phúc ở tỉnh Tuyên Quang đề nghị xem xét, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia đóng BHXH và giải quyết chế độ hưu trí cho ông theo quy định, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, giải quyết vụ việc trên tinh thần hỗ trợ một cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi chính đáng, công bằng, danh dự cho công dân; chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân hoàn thiện, xác minh hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền, từ đó có hướng giải quyết phù hợp đảm bảo quyền lợi cho công dân theo quy định của pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp công dân.
Về vụ việc của ông Nguyễn Hữu Chinh ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh cũ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát làm rõ quá trình tham gia BHXH của Công ty Nguyên vật liệu Phú Thọ và những người có liên quan. Phó tổng Thanh tra Chính phủ nhận định: Đây là một vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài trong nhiều năm. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ quá trình công tác, quá trình tham gia và kết quả đóng BHXH để xác định việc được nhận chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH một lần cho các cán bộ, công nhân viên của Công ty Nguyên vật liệu Phú Thọ.
Thời hạn giải quyết hai vụ việc và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2025. Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Khu vực phía Bắc (Cục I) kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân tại 2 vụ việc nêu trên theo quy định.
Mạnh Cường - Huy Thắng
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Ngày 20/7, Công an xã Bình Tuyền (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc cũ) kiểm tra phòng trọ của Bà Đặng Thị Hà ở Đê Hiến, xã Bình Tuyền là chủ cơ sở....
baophutho.vn Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo,...
baophutho.vn Ngày 28/7 , đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng...
baophutho.vn Ngày 27/7, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã...
baophutho.vn Ngày 27/7, tại xã Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực địa và nghe báo...