Thêm vững bước chân đầu đời

Hơn một tháng nay, câu chuyện cả gia đình anh chị Thương Thương-Quang Huy, xã Bản Nguyên quan tâm là cậu con trai đầu lòng Hoàng Bách bước vào lớp 1. Chị chia sẻ: “Vừa là con đầu, lại cũng là cháu nội đầu tiên của ông bà bước vào lớp 1 nên cả nhà cũng hồi hộp, lo lắng. Ông bà thì nhắc đi nhắc lại việc chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục cho con. Còn hai vợ chồng thì chuẩn bị tâm lý, thường xuyên trò chuyện để con tự tin bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của hành trình học tập.

Em Trần Khánh Linh, học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Thọ Sơn hào hứng bước vào năm học mới.

Chị Thương cho biết: "Con trai tôi khá nhút nhát nên gia đình cũng có chút lo lắng với việc con sẽ phải làm quen với môi trường mới, học tập kỷ luật nên việc chuẩn bị tâm lý cho con là rất cần thiết”.

Với suy nghĩ vậy, khi có thời gian hai vợ chồng chị cùng ông bà thường xuyên trò chuyện về việc con sẽ phải dậy sớm hơn, chuẩn bị ăn uống nhanh gọn để đến trường, không còn những giờ chơi như ở mầm non. Gia đình chị Thương cũng đã cho con làm quen với sách vở, hướng dẫn một số quy định ở môi trường tiểu học. Theo chia sẻ của chị Thương, những ngày đầu đến Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cháu Bách rất hào hứng và nhanh chóng làm quen với môi trường học tập và bạn bè, giáo viên mới.

Học sinh lớp 1 bước vào năm học mới với sự vui tươi, phấn khởi.

Cùng tâm trạng khi con gái Trần Khánh Linh bước vào lớp 1, chị Nguyễn Lan Anh, phường Thanh Miếu chia sẻ: “Những ngày vừa rồi khi tự tay bọc sách vở cho con, đưa con đi mua đồ dùng học tập rồi mua quần áo, tôi cũng khá xúc động, chợt nhớ về khoảng thời gian bố mẹ chuẩn bị cho mình vào lớp 1 như thế nào. Tôi cũng xác định lớp 1 là tiền đề và cũng là dấu mốc quan trọng với sự phát triển của con nên gia đình đã chuẩn bị tâm lý, cho con làm quen với sách vở, giới thiệu về môi trường học tập mới để khỏi bỡ ngỡ”.

Ngày đầu tiên đến trường của em Hoàng Bách, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Vừa hồi hộp, vừa háo hức, nhưng nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 cũng lo lắng không biết con có làm quen được với môi trường mới, có theo được các bạn và nghe lời cô giáo không... Với sự chuẩn bị tâm lý tốt và thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với con nên những ngày đầu nhập trường đa số học sinh đều hào hứng với môi trường mới.

Cô Khổng Thị Mai Hương, giáo viên Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng chia sẻ: Với học sinh lớp 1 có nhiều khác biệt do chuyển từ môi trường mầm non nên các em sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Vì thế, những ngày đầu khi đến trường, tôi thường dành nhiều thời gian trò chuyện, quan sát, nắm bắt tính cách của từng học sinh. Với những học sinh đặc biệt hơn thì tìm hiểu kỹ để có phương pháp phù hợp.

Nhiều trường học trang trí lớp học, tạo sự gần gũi, vui tươi cho các học sinh lớp 1.

Theo cô Hương, khi đón học sinh lớp 1 cần có sự chuẩn bị về bài giảng, lựa chọn phương pháp phù hợp để học sinh dễ tiếp cận, làm quen với những kiến thức mới. Giáo viên sẽ luôn duy trì việc phối hợp với gia đình, thường xuyên trao đổi về việc học, sinh hoạt của con ở lớp để các em bước vào lớp 1 đầu đời tự tin và yêu thích học tập.

Những yêu thương, lo lắng chăm sóc từ gia đình, cùng những ân cần, quan tâm của thầy cô giáo ở trường chắc chắn sẽ giúp mỗi học sinh lớp 1 cảm thấy hào hứng. Trên hành trình của các em luôn có thầy cô dạy dỗ, chỉ bảo và bố mẹ yêu thương nâng bước chân nhỏ cho một hành trình lớn.

Thu Hà