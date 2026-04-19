Thúc đẩy chương trình xuất khẩu lao động ở các xã vùng khó khăn

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) đang được đẩy mạnh tại các xã vùng cao, miền núi của tỉnh.

Trong tháng 3, Công ty CP Nhân lực Kim Minh đã đưa 20 lao động vùng dân tộc thiểu số xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản.

Những tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cơ sở 2 tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị, đồng thời triển khai hoạt động hỗ trợ thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động. Việc tuyên truyền qua các nền tảng trực tuyến như Facebook, các website chính thống được quan tâm để người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng được cấp phép trên địa bàn như Công ty CP Quốc tế Việt Nam Hòa Bình, Công ty CP Nhân lực Kim Minh, Công ty CP Tập đoàn Hub, Công ty CP Hợp tác đầu tư giáo dục quốc tế Tín Phát... đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động qua hội thảo, mạng xã hội và phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp tại các xã, phường nhằm tiếp cận người lao động. Việc tuyên truyền, tư vấn tập trung phổ biến chính sách, chế độ tiền lương và cảnh báo lừa đảo, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và đối tượng ưu tiên.

Chị Hà Thị Huyền, đại diện Văn phòng Tư vấn tiếp nhận hồ sơ du học và xuất khẩu lao động (Công ty CP Hợp tác đầu tư giáo dục quốc tế Tín Phát) cho biết: Hiện nay, một trong những giải pháp thông tin, tuyên truyền hiệu quả đang được các doanh nghiệp tuyển dụng đẩy mạnh tại các địa phương là tổ chức hội nghị, tư vấn trực tiếp tận hộ gia đình, lấy ví dụ thực tế từ những người đã thành công để nâng cao nhận thức của người lao động và minh bạch thông tin về thị trường, chi phí, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay đối với các hộ gia đình tham gia chương trình xuất khẩu lao động.

Cùng với đó, các địa phương triển khai các chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số để giảm áp lực chi phí ban đầu. Tỉnh cũng lựa chọn hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, lựa chọn thị trường ổn định, thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Trọng tâm là đào tạo nghề, giáo dục định hướng, ngoại ngữ cơ bản và kỷ luật lao động trước khi xuất cảnh.

3 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 10.800 lao động, trong đó đưa 1.067 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 24,25% kế hoạch năm 2026. Xuất khẩu lao động đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, khá cao cho người lao động. Đặc biệt tại các xã như: Kim Bôi, Lạc Sơn, Bao La, Đà Bắc, Đức Nhàn, Cao Sơn, Cao Phong, nhiều gia đình sau khi tham gia chương trình xuất khẩu lao động có điều kiện trả nợ, đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đơn cử như trường hợp anh Xa Văn Sát ở xóm Nhạp, xã Đức Nhàn xuất cảnh sang Đài Loan với hợp đồng làm việc 3 năm tại Công ty Xây dựng Thừa Phú, lương 35 triệu đồng/tháng và được thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, anh còn làm tăng ca, mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt, anh gửi về gia đình 32 - 35 triệu đồng. Năm 2026, anh Sát làm thủ tục gia hạn hợp đồng lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cơ sở 2 tổ chức sơ tuyển lao động ở các xã, phường tham gia chương trình làm việc thời vụ lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở Nội vụ), xuất khẩu lao động là chiến lược then chốt để giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập. Các đơn vị, địa phương đang kết nối trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tuyển dụng, đảm bảo minh bạch, an toàn, giảm thiểu rủi ro cho người lao động; hỗ trợ giải ngân các khoản vay ưu đãi hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ và thủ tục xuất cảnh cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm, giúp lao động đáp ứng yêu cầu công việc tại thị trường nước ngoài; tăng cường tư vấn trực tiếp tại xã, xóm về lợi ích, chính sách hỗ trợ để người dân nâng cao nhận thức và chủ động tham gia.

Tiếp nối kết quả tích cực của chương trình đưa lao động sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc), các xã, phường thuộc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số đang triển khai thông tin chi tiết tuyển dụng đến người lao động về đối tượng, độ tuổi, công việc cụ thể, thời hạn hợp đồng, mức thu nhập và các điều kiện khác.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục khai thác các thị trường lao động truyền thống, triển khai hiệu quả các chương trình xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng người lao động; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Bùi Minh