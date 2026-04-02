Thực phẩm tốt cho người mỡ máu cao

Mỡ máu cao hay tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm. Chế độ ăn uống rất quan trọng trong phác đồ điều trị.

1. Những nhóm thực phẩm tốt cho người mỡ máu cao

Kiểm soát mỡ máu không chỉ nằm ở việc kiêng khem mà quan trọng hơn là bổ sung đúng những thực phẩm có khả năng đào thải cholesterol xấu. Trong đó các nhóm thực phẩm có lợi cho người mỡ máu cao gồm:

Chất xơ hoà tan

Chất xơ hòa tan đóng vai trò như “một chiếc chổi quét thông minh” trong đường tiêu hóa. Chúng có khả năng liên kết với các acid mật và đẩy chúng ra khỏi cơ thể, buộc gan phải sử dụng cholesterol sẵn có trong máu để sản xuất acid mật mới, từ đó làm giảm nồng độ mỡ máu một cách tự nhiên.

Các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan gồm:

- Yến mạch và lúa mạch: Những thực phẩm này chứa hàm lượng beta glucan rất cao, giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol từ thực phẩm vào máu.

- Các loại đậu: Đậu nành, đậu đen, đậu lăng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, đồng thời là thực phẩm thay thế hoàn hảo cho thịt đỏ nhờ lượng đạm thực vật lành mạnh.

Trái cây giàu pectin: Táo, nho, dâu tây và các loại quả họ cam quýt chứa pectin giúp bao vây và loại bỏ chất béo dư thừa hiệu quả.

Acid béo omega-3

Omega-3 là dưỡng chất thiết yếu giúp giảm đáng kể lượng triglyceride và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông - là nguyên nhân gây tắc nghẽn mạch máu.

Thực phẩm giàu omega-3 gồm:

- Cá béo: Cá hồi, cá thu, cá trích... là những thực phẩm giàu omega-3 từ động vật nhất. Nên ăn cá ít nhất 2 bữa mỗi tuần. Việc thay thế thịt bằng cá béo là cách nhanh nhất để cải thiện chỉ số mỡ máu.

- Hạt và quả hạch: Hạt lanh, hạt chia và quả óc chó là những nguồn cung cấp omega-3 gốc thực vật dồi dào, rất phù hợp cho các bữa ăn nhẹ hàng ngày.

Nhóm thực phẩm có lợi cho người mỡ máu cao.

Phytosterol

Phytosterol có cấu trúc hóa học tương tự như cholesterol. Khi đi vào đường ruột, chúng sẽ cạnh tranh vị trí hấp thụ với cholesterol xấu, khiến lượng cholesterol này bị đẩy ra ngoài thay vì ngấm vào máu. Các thực phẩm giàu phytosterol gồm:

Dầu thực vật lành mạnh: Ưu tiên sử dụng dầu ô liu, dầu hạt cải hoặc dầu hướng dương trong chế biến món ăn.

- Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt và mầm lúa mì không chỉ cung cấp phytosterol mà còn giữ nguyên vẹn lớp cám giàu dinh dưỡng.

Rau xanh và củ quả tươi

Nhóm thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL. Đây là bước quan trọng vì mỡ xấu sau khi bị oxy hóa sẽ trở nên nguy hiểm hơn, dễ bám chặt vào thành mạch gây xơ vữa.

- Các loại rau lá xanh: Súp lơ xanh, cải bó xôi, cải xoăn chứa nhiều lutein và carotenoid giúp củng cố độ bền và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương.

- Hành tây và tỏi: Hai loại gia vị này chứa các hợp chất lưu huỳnh đặc biệt không chỉ giúp giảm cholesterol mà còn hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ, tạo tác động kép trong việc bảo vệ hệ tim mạch.

2. Những nhóm thực phẩm cần hạn chế tối đa để kiểm soát mỡ máu

Việc cắt giảm các thực phẩm gây hại cũng quan trọng không kém việc bổ sung dưỡng chất lành mạnh. Để bảo vệ hệ tim mạch, bạn nên đặc biệt lưu tâm và hạn chế tối đa những nhóm thực phẩm dưới đây:

Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Đây là nhóm thực phẩm trực tiếp làm tăng vọt lượng cholesterol xấu trong cơ thể, gây ra các mảng xơ vữa nguy hiểm.

Thịt đỏ: Các loại thịt như bò, lợn mỡ, cừu chứa nhiều chất béo bão hòa. Nên ưu tiên phần thịt nạc và không nên sử dụng không quá 2 lần mỗi tuần để bảo đảm an toàn cho chỉ số mỡ máu.

- Mỡ và da động vật: Da gà, da vịt và mỡ lợn chứa cholesterol xấu. Việc loại bỏ lớp da và mỡ khi chế biến sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hệ tuần hoàn.

- Đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn: Khoai tây chiên, gà rán, bánh quy hay mì tôm thường chứa dầu chiên đi chiên lại và chất béo dạng trans. Đây là loại chất béo cực kỳ độc hại, không chỉ làm tăng mỡ xấu mà còn làm giảm mỡ tốt trong cơ thể.

Nội tạng động vật

Dù là món khoái khẩu của nhiều người nhưng gan, lòng, tim, cật, óc lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe rất lớn do chứa lượng cholesterol cao. Một chiếc óc lợn có thể chứa lượng cholesterol gấp 8 - 10 lần nhu cầu hàng ngày của một người bình thường. Việc tiêu thụ thường xuyên nhóm này sẽ khiến mỡ máu cao chỉ trong thời gian ngắn.

Đường và tinh bột tinh chế

Một lầm tưởng phổ biến là mỡ máu chỉ liên quan đến chất béo. Thực tế, khi nạp quá nhiều đường và tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng hay nước ngọt, cơ thể sẽ không tiêu thụ hết năng lượng. Lúc này, gan sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa các chất dư thừa này thành triglyceride, khiến chỉ số mỡ máu tăng cao nhanh chóng.

Kiểm soát chế độ ăn uống một cách kỷ luật chính là chìa khóa giúp bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh những biến chứng nguy hiểm từ bệnh mỡ máu ca

Theo suckhoedoisong.vn