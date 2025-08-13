Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn II

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; Vũ Hồng Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là tình cảm sâu sắc, mệnh lệnh từ trái tim, mang tính nhân văn cao cả đối với đồng bào DTTS và miền núi - nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng cả về giao thông, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, sinh kế của người dân còn nhiều khó khăn, còn nhiều tập quán lạc hậu...

Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia này còn manh mún, chia cắt, thiếu đồng bộ, gắn kết, trọng tâm, trọng điểm. Do đó, hội nghị tập trung thảo luận đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn; đặc biệt nêu ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để việc thực hiện Chương trình thời gian tới hiệu quả hơn.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho biết, cả nước có 53 DTTS với dân số trên 14,4 triệu người, chiếm khoảng 14,6% dân số. Sau sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, qua rà soát bước đầu, cả nước dự kiến có khoảng 1.516 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi chủ yếu ở các khu vực núi cao, biên giới, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái; giàu tiềm năng và lợi thế về kinh tế nông lâm nghiệp, khoáng sản, thủy điện, du lịch sinh thái, kinh tế biên mậu. Tuy nhiên, do khí hậu khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên gặp sự cố thiên tai sạt lở do lũ ống, lũ quét nên vùng đồng bào DTTS và miền núi được xem là vùng có điều kiện KT-XH khó khăn nhất trong của cả nước với cơ sở hạ tầng yếu kém; tỷ lệ hộ nghèo cao nhất; thu nhập bình quân đầu người thấp nhất; có số thôn, xã đặc biệt khó khăn nhiều nhất cả nước; trình độ dân trí còn lạc hậu; khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội hạn chế nhất...

Nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước, đồng thời, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) được triển khai trên toàn quốc với quy mô rất lớn, trở thành quyết sách quan trọng về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Chương trình được ban hành và triển khai thực hiện là rất cần thiết, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của đồng bào, được cả hệ thống chính trị đồng tình ủng hộ. Giai đoạn 2022-2025, tổng vốn ngân sách trung ương đã giao thực hiện Chương trình đạt xấp xỉ 90 nghìn tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch nguồn lực. Có 6/9 nhóm mục tiêu của chương trình cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đạt bình quân 3,4% (mục tiêu kế hoạch giao 3%); thu nhập bình quân của người DTTS đạt bình quân 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020.

Dự kiến hết giai đoạn đạt 45,9 triệu đồng tăng 3,3 lần so năm 2020 (mục tiêu giao tăng trên 2 lần); nhóm mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS đạt bình quân 54,8%, dự kiến cả giai đoạn đạt 57,8% (mục tiêu >50%). Ngoài ra các nhóm mục tiêu về giáo dục; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống; công tác y tế tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh đều đạt và vượt mục tiêu giao.

Một số dự án, tiểu dự án của chương trình đã có tác động hiệu quả, tiêu biểu như Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 1 đã hỗ trợ đất ở cho 10.549 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 42.567 hộ, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 13.387 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 54.899 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 479.358 hộ; đầu tư xây dựng 809 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cho vay hỗ trợ đất ở với dư nợ 30,912 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở với dư nợ 809,891 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ đất sản xuất với dư nợ 60,884 tỷ đồng với 901 hộ vay vốn; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề với dư nợ 895,906 tỷ đồng, với 18.145 lượt khách hàng được vay vốn. Chương trình góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn các khu vực đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, góp phần giúp cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo ổn định đời sống, được hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện trên địa bàn sinh sống, qua đó người dân có thêm động lực phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Đối với tỉnh Phú Thọ, sau 5 năm (từ 2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi và các chính sách dân tộc trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 16/85 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 1.596 hộ nhà ở; 5.236 hộ chuyển đổi nghề; đào tạo nghề dạy nghề 352 người; 19.899 hộ nước sinh hoạt phân tán; 42 công trình nước sinh hoạt.

Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư tập trung tại 13 điểm; hỗ trợ 360 hộ dân được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập trung; 31 hộ dân cư được bố trí trong các dự án sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ; 93 hộ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí di chuyển các hộ từ nơi cũ đến nơi tái định cư; 72 hộ đang cư trú tại các khu vực xã xôi, hẻo lánh nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp sếp, di dời bố trí...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với kết quả, hiệu quả chương trình đạt được giai đoạn 2021-2025 và mong muốn giai đoạn tới chương trình tiếp tục được triển khai, mở rộng đối tượng, vùng hỗ trợ, nguồn lực thực hiện; có gói hỗ trợ riêng cho thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi khởi nghiệp; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách sử dụng, tuyển dụng sinh viên người dân tộc thiểu số; tăng cường trách nhiệm của các bộ, cơ quan chủ trì trong hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các chủ thể liên quan đã vào cuộc tích cực đem lại hiệu quả cao trong việc đưa chương trình đi vào thực tiễn cuộc sống. Nhấn mạnh, các nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Phân cấp tối đa cho địa phương, các cơ quan trung ương chỉ quản lý mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đồng thời tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo hành lang thông thoáng cho các địa phương tổ chức thực hiện. Việc thực hiện chương trình phải đảm bảo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.

Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần vật chất, tạo phong trào tự lực tự cường, thoát nghèo làm giàu từ bàn tay khối óc của chính đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để không ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi, tăng cường sự đồng thuận xã hội, hòa nhập phát triển cùng với đất nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng. Duy trì độc lập chương trình, tăng 10-15% nguồn lực cho chương trình; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Lồng ghép, bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện. Đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, huy động, thu hút, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; hình thành các hợp tác xã, các doanh nghiệp tư nhân, phát triển khoa học công nghệ số; chương trình dự án đầu tư chống biến đổi khí hậu khu vực miền núi; chương trình an sinh xã hội bám sát vào thực tế; xây dựng an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc miền núi trên cơ xở xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Có chính sách ưu tiên đầu tư “bộ tứ Nghị quyết” của Bộ Chính trị; Xây dựng gói tín dụng,chính sách tài khoá ưu tiên cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để người dân thoát nghèo.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các tập thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng Khen cho 18 tập thể tiêu biểu. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có xã Thung Nai và xóm Mỗ, xã Thung Nai được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

