Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 qua đi, để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, từ tác động sâu rộng của đại dịch Covid - 19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu đến những diễn biến phức tạp của an ninh phi truyền thống, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua thử thách, kiên định với mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh tỉnh được hợp nhất từ ba đơn vị hành chính trước đây càng có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vị thế và tầm vóc mới của quê hương Đất Tổ.

Thành tựu nổi bật đầu tiên và quan trọng nhất của nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đến mọi kết quả trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khảo sát đường vào bản đồng bào dân tộc Mông (thôn Khe Nhồi, xã Trung Sơn). Ảnh: Đinh Vũ

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới cả về nội dung và phương thức, coi trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi phương diện, đặc biệt là không gian mạng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, từng bước sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ các cấp được chuẩn hóa theo chức danh, vị trí việc làm, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tỉnh đã chú trọng trẻ hóa đội ngũ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nền nếp kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, đi vào chiều sâu, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong 5 năm, hàng trăm tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát, qua đó ngăn ngừa, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, bảo đảm sự công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh. Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo đạt nhiều kết quả, phát huy vai trò người có uy tín, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khẳng định vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Các nghị quyết, chỉ thị được ban hành theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chú trọng cải tiến lề lối làm việc, giảm hội họp không cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các cuộc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành. Đây là những bước đi cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Song song với công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước tiến quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt 7,5%/năm, cao hơn giai đoạn trước và mức trung bình cả nước. Quy mô nền kinh tế dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 105,2 triệu đồng. Công nghiệp duy trì tăng trưởng trên 10,6%/năm. Dịch vụ, thương mại phát triển ổn định; du lịch có bước khởi sắc, riêng năm 2025 ước đón trên 14,5 triệu lượt khách, doanh thu gần 15 nghìn tỷ đồng. Nông nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với xây dựng nông thôn mới; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Trong 5 năm, tỉnh thu hút gần 600 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 171 nghìn tỷ đồng và 230 dự án FDI với vốn đăng ký trên 3,5 tỷ USD. Có 12.800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên hơn 37.500, cho thấy sức hấp dẫn của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 đạt gần 245 nghìn tỷ đồng, bình quân hằng năm trên 49 nghìn tỷ đồng, năm 2025 đạt khoảng 52 nghìn tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 84%; 94,8% trạm y tế xã có bác sĩ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75% vào năm 2025. Các di sản văn hóa tiêu biểu của vùng Đất Tổ như: Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tiếp tục được bảo tồn, phát huy, gắn với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ với cả nước và quốc tế. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại. Điển hình như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; các khâu đột phá chưa tạo chuyển biến rõ rệt; chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn bất cập; tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc còn cao. Năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn biểu hiện e dè, thiếu quyết liệt, thậm chí né tránh trách nhiệm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác dự báo, phân tích tình hình chưa sát thực tế, chưa lường hết khó khăn, thách thức. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, chưa thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị.

Từ thực tiễn trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu; phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo của Nhân dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Đây chính là nền tảng để Đảng bộ tỉnh tiếp tục vững bước trên chặng đường mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, đất nước đang đổi mới toàn diện, sâu rộng, tạo thời cơ thuận lợi cho phát triển. Phú Thọ sau hợp nhất có quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, vị thế cao hơn, đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh của giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11 - 12%/năm. GRDP bình quân đầu người khoảng 220 - 230 triệu đồng; đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 55 - 60%; đóng góp của kinh tế số đạt trên 30% GRDP; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phồn vinh, hạnh phúc.

Phường Việt Trì hôm nay. Ảnh: Trường Quân

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ giàu bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng chính quyền số, công dân số; phấn đấu đi đầu trong chuyển đổi số khu vực Trung du - miền núi phía Bắc.

Ba là, phát triển các thành phần kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn lực đầu tư. Trong đó, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các thành phần kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm tính bình đẳng về quyền lợi và cơ hội kinh doanh. Đặc biệt là đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế của tỉnh; là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bốn là, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông liên kết vùng, hạ tầng logistics, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; hình thành các hành lang kinh tế, vùng động lực, tạo cực tăng trưởng mới.

Năm là, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh.

Sáu là, phát triển văn hóa, xây dựng con người Phú Thọ giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, sáng tạo; bảo tồn, phát huy giá trị di sản vùng Đất Tổ, gắn văn hóa với du lịch và phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bảy là, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế; xây dựng Phú Thọ thành điểm đến an toàn, tin cậy, thân thiện với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Phú Thọ sẽ vững bước đi lên, trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế quê hương Đất Tổ Hùng Vương - cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ