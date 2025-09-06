Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 118,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2 giờ ngày 06/9.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí dự báo ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 116,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16-20 độ vĩ bắc; kinh tuyến 114,5-120 độ kinh đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 8/9, áp thấp nhiệt đới/bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và mạnh thêm. Vị trí dự báo ở khoảng 20,9 độ vĩ bắc-113,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 17-22 độ vĩ bắc; kinh tuyến 112-118 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến bão trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Nguồn nhandan.vn