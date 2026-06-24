Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phục vụ Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City

Ngày 24/6, UBND xã Tam Hồng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 44 hộ gia đình, cá nhân chưa phối hợp kê khai, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, cây cối và tài sản trên đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City.

Khu vực đất nông nghiệp trong diện kiểm kê, kiểm đếm đất đai, cây cối phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City.

Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City do Công ty Cổ phần Đô thị Dragon City làm chủ đầu tư, được triển khai trên địa bàn các xã Tam Hồng và Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích thu hồi hơn 38ha. Đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tại xã Tam Hồng, tổng diện tích thu hồi là gần 234 nghìn m2, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 214 nghìn m2 của 419 hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất phi nông nghiệp và trên 62% diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn 137 hộ với diện tích hơn 81.600m2 chưa hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm.

Thường trực Đảng ủy xã Tam Hồng trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc.

Trong quá trình triển khai dự án, UBND xã Tam Hồng đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân. Riêng đối với 44 hộ thuộc diện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, địa phương đã ban hành các quyết định kiểm đếm, cưỡng chế kiểm đếm và tổ chức hội nghị đối thoại vào ngày 11/6/2026.

Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không phối hợp thực hiện, nhiều trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc đưa ra các yêu cầu ngoài quy định của pháp luật.

Các lực lượng báo cáo, triển khai cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Tam Hồng đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng quy định. Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được tổ chức ngày 24/6 với sự tham gia của các lực lượng chức năng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch và khách quan. Trong quá trình thực hiện, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các tổ kê khai, kiểm đếm thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc nhằm hoàn thành công tác kê khai, kiểm đếm, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Yên Lạc - Dragon City trên địa bàn.

Kim Liên