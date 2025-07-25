Học viện Hải quân:

Tổ chức nhiều hoạt động tri ân ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 năm 2025

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), từ ngày 18/7 đến ngày 25/7, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng thể hiện tinh thần, trách nhiệm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện lãnh đạo Học viện Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tàu 235 thuộc “Đoàn tàu không số” tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trong những ngày tháng bảy này, thể hiện sự tri ân, tiếp nối truyền thống Học viện đã tổ chức Đoàn công tác dâng hương tại di tích Lịch sử quốc gia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tàu 235 “Đoàn tàu không số” tại Hòn Hèo thuộc phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa kết hợp tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng giá trị 5 triệu đồng.

Đoàn công tác Học viện tặng quà đối tượng chính sách tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện lãnh đạo Học viện tặng quà đối tượng chính sách tại xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dịp này, Học viện tổ chức gặp mặt, trao, tặng quà của Quân chủng và Học viện Hải quân cho 07 thương binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại đơn vị. Thăm hỏi, tặng quà cho 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hỗ trợ quân nhân “xây nhà đồng đội” tổng trị giá 144 triệu đồng; cùng với các hoạt động tri ân gia đình chính sách Đoàn công tác phối hợp với chính quyền, địa phương tổ chức tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số tại xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tổng giá trị 5 triệu đồng. Những phần quà ấm áp, nghĩa tình không chỉ mang giá trị về vật chất mà là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng, phẩm chất cao đẹp, lòng biết ơn sâu sắc của người lính “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới, đối với những công lao, công hiến và hy sinh của những thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng đã chiến đấu vì Tổ quốc và Nhân dân.

Thủ trưởng Học viện Hải quân gặp mặt, thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực, đầy trách nhiệm và nghĩa tình đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt, bền chặt “Quân – Dân” trên địa bàn đóng quân. Các hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của mỗi người lính Hải quân, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ là thế hệ trẻ về công ơn to lớn và sự hy sinh, cống hiến của các các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được khắc ghi sâu sắc trong trái tim những người lính biển.

Huy Công