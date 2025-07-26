Hải quân nhân dân Việt Nam sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước

{title}
Chấp hành chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.
Luyện tập nội dung chào cờ, hát quốc ca trên biển.
Lễ diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, lực lượng tàu mặt nước, lực lượng Không quân Hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.
Luyện tập động tác chào trên biển.
Thời gian qua, các đơn vị tham gia diễu binh đã xây dựng kế hoạch chi tiết; tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ; tổ chức huấn luyện chuyên sâu theo từng tàu; huấn luyện các nghi thức duyệt binh tại bến, như chào cờ; luyện tập vận động đội hình, biên đội; xử lý tình huống trên biển, thực hành trên bản đồ, sa bàn và cơ động về bến.
Hiện nay, toàn bộ phương tiện, vũ khí trang bị, khí tài phục vụ diễu binh đã được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ trong điều kiện thực tế.
Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Hải quân thể hiện tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại buổi làm việc với các đơn vị tham gia diễu binh lực lượng vũ trang trên biển, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu các lực lượng, đơn vị phối thuộc cần chấp hành nghiêm kỷ luật; quản lý chặt chẽ quân số; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là bảo đảm tình trạng kỹ thuật của tàu, thuyền, trang bị, khí tài trong quá trình luyện tập và tham gia diễu binh.
Các đơn vị bám sát kế hoạch, tổ chức luyện tập cơ động theo phương án được phê duyệt, thành lập các đội hình diễu binh chặt chẽ và kịp thời rút kinh nghiệm sau từng buổi tập nhằm nâng cao chất lượng tổng thể.
