Tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài chính...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu, kết luận hội nghị

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh (Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì) trong 2 ngày 29-30/9/2025.

Nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền Đại hội, tỉnh Phú Thọ thành lập Trung tâm Báo chí, địa điểm đặt tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Dự kiến Trung tâm sẽ hoạt động trong giờ hành chính từ ngày 28/9 đến hết ngày 30/9 (trước khai mạc Đại hội 1 ngày). Lễ khai trương Trung tâm tổ chức vào 9 giờ ngày 28/9, dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 200 đại biểu và phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về tác nghiệp, đưa tin các hoạt động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Trung tâm Báo chí sẽ có nhiệm vụ phát hành Thông cáo báo chí về Đại hội; tổ chức tiếp đón, cấp thẻ cho phóng viên báo chí; cung cấp thông tin, tài liệu, ảnh, video, bài phát biểu, bài tham luận tại Đại hội... cho các cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó, hướng dẫn, khâu nối giữa phóng viên với các thành viên Ban tổ chức, đại biểu dự Đại hội và các bộ phận liên quan để phục vụ cung cấp thông tin, trao đổi, ghi hình, phỏng vấn. Trung tâm sẽ được bố trí lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao, máy tính và các thiết bị phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; màn hình tivi cỡ lớn truyền tín hiệu trực tiếp từ Đại hội sang Trung tâm...

Cũng theo kế hoạch dự kiến, để Trung tâm hoạt động khoa học, sẽ phân luồng phóng viên với 3 loại thẻ: Thẻ màu đỏ cấp cho các phóng viên quay phim, chụp ảnh được tác nghiệp trong hội trường tầng 1 Đại hội; thẻ màu vàng cấp cho các phóng viên quay phim, chụp ảnh, phóng viên viết tác nghiệp trong hội trường tầng 2 Đại hội; thẻ màu xanh cấp cho các phóng viên tác nghiệp tại phòng làm việc của Trung tâm Báo chí và các khu vực khác trong thời gian diễn ra Đại hội. Đồng thời, thành lập nhóm zalo cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, video, bài phát biểu, bài tham luận... tại Đại hội cho các phóng viên báo chí khai thác đưa tin.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu các nội dung liên quan đến định hướng tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu cho tỉnh để triển khai thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ của tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, thông tin báo chí góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Do đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động, đảm bảo công tác tuyên truyền kịp thời, chính xác, đúng định hướng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần của Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm ban hành Thông cáo báo chí và định hướng tuyên truyền bám sát các nội dung của Đại hội, theo từng phiên họp cụ thể; là đầu mối tiếp đón, kết nối giữa phóng viên và đại biểu trả lời phỏng vấn các nội dung liên quan đến Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan nhiệm vụ tuyên truyền cho Đại hội.

Với cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, cần chủ động xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các địa bàn của tỉnh khi theo dõi các thông tin của Đại hội.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp, tạo điều kiện thuận tiện cho các cơ quan báo chí đến tác nghiệp, tuyên truyền về Đại hội; là đầu mối kết nối với các cơ quan báo chí đăng ký thông tin dự Đại hội. Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm Báo chí; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm, đồng thời hướng dẫn, kiểm soát, xác minh thẻ tác nghiệp của phóng viên khi tác nghiệp...

Quốc Hội