Tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

* Về đích sớm hơn 5 năm so mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW

Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; Hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Đến nay, kết thúc đợt cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, tổng số nhà được xây mới, sửa chữa là 334.234 nhà (trong đó xây mới là 255.310 nhà, sửa chữa 78.924 nhà). Tổng nguồn kinh phí huy động được để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 24.761,596 tỷ đồng. Đây là một trong số ít các chương trình an sinh xã hội đã huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn từ kinh phí xây dựng, sửa chữa đến hỗ trợ ngày công lao động. Chương trình đã huy động hỗ trợ được 2.738.754 ngày công lao động với 454.318 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Để cả nước đạt được kết quả về đích trước thời gian so với mục tiêu đề ra, các bộ, ngành, địa phương có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai.

Đối với tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh là 10.800 nhà (trong đó xây mới 7.478 nhà, sửa chữa 3.322 nhà). Nguồn kinh phí thực hiện chương trình là 474.471 triệu đồng (trong đó, kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa là 260.001 triệu đồng, đóng góp, của các hộ gia đình là 192.296 triệu đồng). Ngoài ra hỗ trợ tổng số 32.153 ngày công lao động; 15.931 lượt phương tiện, máy thi công...

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước trong năm 2025” đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp và Nhân dân tích cực, sôi nổi tham gia, tạo thành phong trào rộng khắp, có ý nghĩa sâu rộng, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước ta.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, ngành, địa phương tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Ban chỉ đạo của Trung ương, bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời nắm bắt những kiến nghị, đề xuất, phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo khen thưởng, khen thưởng kịp thời trong phong trào thi đua, cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội...

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ là 1 trong 19 đơn vị, địa phương trong cả nước được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025.

Thu Hà