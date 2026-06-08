Top 5 máy làm đá kinh doanh được ưa chuộng 2026

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Máy làm đá dùng cho kinh doanh đang trở thành thiết bị không thể thiếu tại quán cafe, trà sữa, nhà hàng, quán ăn hay bếp công nghiệp nhờ khả năng cung cấp nguồn đá sạch liên tục và ổn định. Thay vì phụ thuộc vào đá mua ngoài với nguy cơ thiếu đá vào giờ cao điểm, chất lượng không đồng đều và phát sinh nhiều chi phí, nhiều chủ quán hiện nay lựa chọn đầu tư máy làm đá để chủ động hơn trong quá trình vận hành, bảo quản thực phẩm và phục vụ khách hàng hiệu quả.
1. Vì sao nên đầu tư máy làm đá dùng cho kinh doanh?
Máy làm đá viên giúp cơ sở kinh doanh tự sản xuất đá tại chỗ, kiểm soát tốt nguồn nước đầu vào và hạn chế rủi ro về vệ sinh. Với những mô hình như quán cafe, trà sữa, nhà hàng, khách sạn, quán bia hay cơ sở bảo quản thực phẩm, thiết bị này giúp duy trì tốc độ phục vụ ổn định hơn trong các khung giờ đông khách.
Bên cạnh đó, máy làm đá hiện nay có nhiều mức công suất, từ dòng mini cho quán nhỏ đến dòng công nghiệp cho cơ sở cần sản lượng lớn. Quang Huy Plaza hiện cung cấp nhiều mẫu máy có năng suất đa dạng, thời gian tạo đá khoảng 10–30 phút/mẻ tùy độ dày viên đá.
2. Top 5 máy làm đá dùng cho kinh doanh được ưa chuộng hiện nay
Dưới đây là 5 mẫu máy làm đá nổi bật tại Quang Huy Plaza, phù hợp với nhiều quy mô kinh doanh khác nhau:
2.1 Máy làm đá viên mini Quang Huy MD100
Máy làm đá 100kg Phù hợp với quán cafe nhỏ, xe nước, quán ăn gia đình hoặc mô hình kinh doanh có lượng đá tiêu thụ vừa phải.
Thiết kế gọn, dễ bố trí trong khu vực pha chế, không chiếm quá nhiều diện tích, đáp ứng nhu cầu đá vừa phải mỗi ngày. .
2.2 Máy làm đá viên cao cấp Quang Huy MDSK-368
Phù hợp với quán trà sữa, quán bar, nhà hàng vừa hoặc các mô hình đồ uống có lượng khách ổn định.
Năng suất ổn định đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đá liên tục trong ngày. Là lựa chọn cân bằng giữa công suất, chi phí đầu tư và hiệu quả vận hành cho nhiều cơ sở kinh doanh.
2.3 Máy làm đá viên công nghiệp Quang Huy MDSK-450
Dành cho cơ sở có nhu cầu đá lớn và dùng liên tục.
Thích hợp cho quán đồ uống đông khách, bếp nhà hàng, quán hải sản hoặc cơ sở cần lượng đá lớn.
2.4 Máy làm đá viên có kính Quang Huy MDX250
Phù hợp với mô hình vừa cần sản xuất đá, vừa cần trữ đá để sử dụng trong ngày.
Thiết kế có kính giúp dễ quan sát lượng đá bên trong, thuận tiện trong quá trình vận hành.
2.5 Máy làm đá viên công suất lớn Quang Huy MD900
Dành cho khách sạn, bếp công nghiệp, nhà hàng lớn, xưởng đá sạch hoặc mô hình cần sản lượng đá cao.
Năng suất lớn giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng đá liên tục với cường độ cao.
3. Quang Huy Plaza chia sẻ kinh nghiệm chọn máy làm đá cho kinh doanh
3.1 Chọn theo mô hình kinh doanh
Quán cafe nhỏ, xe nước, quán ăn gia đình: nên chọn máy công suất vừa như 60kg/ngày.
Quán trà sữa, bar, nhà hàng: nên ưu tiên máy từ 250kg/ngày để đáp ứng giờ cao điểm.
Khách sạn, bếp công nghiệp, xưởng đá sạch: phù hợp với các dòng công suất lớn từ 450kg đến 900kg/ngày.
3.2 Ưu tiên máy có linh kiện bền bỉ
Nên chọn máy có vỏ chắc chắn, hệ thống làm lạnh ổn định.
Ưu tiên sản phẩm dễ vệ sinh, dễ bảo trì, linh kiện thay thế rõ ràng.
Chính sách bảo hành minh bạch giúp chủ kinh doanh yên tâm khi sử dụng lâu dài.
3.3 Giá và chi phí đầu tư, vận hành
Không nên chỉ chọn theo giá rẻ ban đầu.
Cần tính thêm chi phí điện, bảo trì, lắp đặt và nhu cầu sử dụng thực tế.
Chọn đúng công suất sẽ giúp hạn chế lãng phí và đảm bảo đủ đá trong quá trình kinh doanh.
4. Quang Huy Plaza – Địa chỉ cung cấp máy làm đá uy tín
Quang Huy Plaza cung cấp đa dạng máy làm đá dùng cho kinh doanh với nhiều mức công suất, phù hợp cho quán cafe, trà sữa, nhà hàng, quán ăn và bếp công nghiệp. Đơn vị hỗ trợ tư vấn theo từng mô hình kinh doanh, bảo hành rõ ràng và lắp đặt toàn quốc.CEO Nguyễn Văn Huy cho biết Quang Huy Plaza luôn hướng tới giải pháp tối ưu chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành thực tế, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn máy làm đá phù hợp với nhu cầu sử dụng.
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