Tour du lịch Tây Nguyên - Khám phá đặc sản Tây Nguyên với Latour

Nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường nghĩ ngay đến cồng chiêng, thác nước hùng vĩ và những đồi cà phê bạt ngàn. Thế nhưng, có một điều làm nên sức hút đặc biệt của vùng đất này chính là ẩm thực Tây Nguyên. Để đưa du khách đến gần hơn với hương vị nguyên sơ ấy, du lịch Latour đã thiết kế tour du lịch Tây Nguyên khám phá đặc sản, kết hợp trải nghiệm văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, tạo nên hành trình đáng nhớ.

Du lịch Tây Nguyên và trải nghiệm ẩm thực bản địa

Du lịch Tây Nguyên trải nghiệm ẩm thực có gì đặc biệt?

Chuyến du lịch Tây Nguyên đưa du khách tìm đến với khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, nền văn hoá độc đáo và những đặc sản núi rừng thơm ngon. Hành trình khám phá Tây Nguyên của Latour không chỉ đưa du khách đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng, đó còn là cơ hội trải nghiệm ẩm thực ngay tại buôn làng.

Thưởng thức các món đặc sản đặc sắc

Trong hành trình du lịch của mình, đội ngũ Latour sẽ đưa du khách đến với những món ngon “trứ danh” mà ai cũng nên thử một lần trong đời như:

- Cafe Buôn Ma Thuột: Ghé thăm thủ phủ Tây Nguyên, du khách sẽ được thưởng thức những loại cà phê ngon nhất tại Việt Nam. Nổi tiếng trong đó có cà phê chồn, được ví như “báu vật” của Tây Nguyên, mang hương vị nồng nàn khó quên.

- Cơm lam, gà nướng Bản Đôn: Du lịch Buôn Đôn, du khách không chỉ được trải nghiệm cưỡi voi mà còn có thể thưởng thức đặc sản cơm lam nướng ống tre và gà nướng uống chung với rượu cần. Cơm lam dẻo thơm, gà nướng dai ngon kết hợp với muối ớt xanh cay nồng, khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa.

- Cá suối, măng rừng, rau dại: Một trong các đặc sản bản địa mà bất cứ du khách nào thử qua cũng yêu thích. Từ những nguyên liệu dân dã được chế biến thành các món ngon, đậm đà hương vị núi rừng mà khó có thể thưởng thức ở nơi nào khác.

Những món ăn này đều chứa đựng tinh tuý của đại ngàn Tây Nguyên. Đặc biệt, ẩn đằng sau đó là những câu chuyện về cách sống hòa hợp với thiên nhiên của những con người mộc mạc, chân chất nơi này.

Thưởng thức các đặc sản núi rừng

Trải nghiệm các hoạt động thú vị, hấp dẫn

Một trong những điểm khác biệt của tour đặc sản Tây Nguyên cùng Latour chính là cách kết hợp ẩm thực với hoạt động du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ ngồi một chỗ thưởng thức, mà còn được tận mắt chứng kiến và tham gia vào quá trình chế biến.

Tại Buôn Đôn, du khách có thể cùng người dân nhóm lửa, nướng gà treo, giã muối ớt xanh. Ở Buôn Ma Thuột, du khách có thể tham gia rang cà phê bằng bếp củi, thử xay tay và pha chế theo phong cách truyền thống. Hoặc du khách có thể học cách gói cơm lam bằng ống tre, nướng trên than hồng để cảm nhận sự kỳ công khi làm nên những món ăn đậm chất bản địa.

Đặc biệt, trong một số lịch trình tour du lịch Tây Nguyên của Latour, du khách có thể tự tay mua sắm măng khô, tiêu, mật ong rừng hay rượu cần về làm quà. Đây là cách giúp ẩm thực Tây Nguyên lan tỏa rộng hơn, đồng thời hỗ trợ kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Những khoảnh khắc và hoạt động này giúp hành trình tour không chỉ dừng lại ở việc ăn ngon mà còn là trải nghiệm văn hoá bản địa thực tế.

Đặt tour khám phá đặc sản Tây Nguyên với Latour uy tín, chuyên nghiệp

Tự hào là một trong những công ty tổ chức tour du lịch Tây Nguyên hàng đầu tại Việt Nam, Latour cam kết mang đến cho du khách những chương trình tour hấp dẫn với mức giá cực kỳ ưu đãi. Với tour Tây Nguyên, Latour không đơn thuần chỉ tổ chức tour mà còn kết nối du khách với tinh hoa ẩm thực của đại ngàn.

Đến với Latour, du khách sẽ được:

- Tận hưởng thực đơn được chọn lọc kỹ khi Latour phối hợp với người dân bản địa để đưa vào hành trình những món ăn “chuẩn Tây Nguyên”.

- Thay vì ăn uống trong nhà hàng hiện đại, du khách được trải nghiệm ngay tại buôn làng, bên nhà sàn, hoặc cạnh bếp lửa.

- Tham quan đồi cà phê, nương rẫy, tìm hiểu quá trình sản xuất rượu cần, cơm lam...

Đồng hành cùng Latour để có chuyến trải nghiệm ẩm thực khó quên

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên Latour am hiểu văn hóa bản địa, đồng hành xuyên suốt, giúp du khách vừa ăn ngon vừa “nghe kể chuyện” về nguồn gốc các đặc sản. Với Latour, du khách sẽ được thỏa mãn vị giác bởi những món ăn được chế biến giản dị, giữ trọn vẹn hương vị. Latour tin rằng, hành trình khám phá ẩm thực sẽ là cầu nối đưa du khách hiểu hơn về tâm hồn và bản sắc của người Tây Nguyên. Hãy đặt ngay tour du lịch Tây Nguyên của Latour ngay hôm nay để ăn, chơi và trải nghiệm đặc sản của đại ngàn.

