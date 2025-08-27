Toyota Okayama dành nhiều lời khen cho tour Đà Lạt của DANAGO

100 du khách Toyota Okayama Đà Nẵng vừa tham gia chuyến du lịch Đà Lạt 3N2Đ do DANAGO tổ chức kết hợp tham quan, hoạt động gắn kết tập thể và nghỉ dưỡng.

Tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm diễn ra từ ngày 22 đến 24/8 với sự chuẩn bị chu đáo của DANAGO – một công ty du lịch giàu kinh nghiệm và danh tiếng có trụ sở tại Đà Nẵng.

Ngay từ sáng sớm khởi hành tại Đà Nẵng, đoàn đã được đội ngũ hướng dẫn viên DANAGO chào đón nồng nhiệt, với sự chuẩn bị chu đáo gồm mũ, dù và cờ khi đoàn đặt chân đến thành phố hoa Đà Lạt.

DANAGO chào đón đoàn 100 du khách Toyota Okayama Đà Nẵng ở sân bay Liên Khương.

Ấn tượng từ hành trình đầu tiên

Ngay từ khi khởi hành, DANAGO đã thể hiện sự chuyên nghiệp bằng việc chuẩn bị đầy đủ mũ, nước uống, ô che nắng mưa cho từng thành viên. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn, giúp du khách luôn thoải mái yên tâm và có được trải nghiệm trọn vẹn trong suốt chuyến đi.

Thung Lũng Tình yêu, một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt. Tại đây là nơi bắt đầu hành trình khám phá Đà Lạt của cả đoàn Toyota Okayama, mọi người đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, hòa mình vào không gian hoa cỏ lãng mạn.

Thung lũng Tình yêu - Điểm hẹn đầu tiên được DANAGO sắp xếp chu đáo cho đoàn Toyota Okayama.

Trong ngày đầu tiên, đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Lâm Viên, thưởng thức bữa tối đặc sản tại tiệm gà Tuk Tuk và trải nghiệm không khí sôi động của chợ đêm Đà Lạt. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa tham quan, nghỉ ngơi và trải nghiệm ẩm thực đã mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

DANAGO đồng hành cùng team building và Gala Dinner

Đến với ngày thứ 2 trong hành trình Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, đoàn được trải nghiệm nhiều hoạt động nổi bật tại Lang Biang Land, nơi diễn ra chương trình team building ngoài trời do DANAGO thiết kế riêng cho Toyota Okayama. Các trò chơi vận động vui nhộn không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thắt chặt tinh thần đồng đội, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên.

Buổi tối cùng ngày, DANAGO tổ chức Gala dinner tại sảnh Romance – khách sạn MerPerle 4 sao. Đây không chỉ là bữa tiệc ẩm thực mà còn là một sự kiện quan trọng, được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc, ánh sáng, nội dung sân khấu và các trò chơi giao lưu. Toàn bộ không gian được thiết kế ấm cúng, sang trọng, trở thành điểm nhấn để tri ân và kết nối tập thể Toyota Okayama.

Đoàn Toyota Okayama hòa chung không khí ấm cúng tại đêm Gala dinner được đội ngũ DANAGO chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Tổng Giám đốc DANAGO chia sẻ: “ DANAGO luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm. Thành công của chuyến đi lần này một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ, sự tận tâm và chuyên nghiệp của DANAGO trong việc tổ chức các tour doanh nghiệp quy mô lớn.”

100 du khách thưởng thức ẩm thực “xanh” tại Leguda

Tiếp nối ngày thứ ba khám phá Đà Lạt, đoàn được tự do dạo phố, mua sắm đặc sản và thưởng thức buffet rau Leguda - một địa chỉ nổi tiếng với triết lý “ẩm thực xanh”. Nhiều loại rau tươi sạch, kết hợp cùng lẩu hải sản và các món ăn đặc sản đã mang lại bữa trưa chia tay nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng.

Xuyên suốt chuyến đi, từ dịch vụ di chuyển an toàn, lưu trú tại khách sạn MerPerle 4 sao, thực đơn phong phú cho đến các hoạt động tập thể, DANAGO đều chăm chút tỉ mỉ. Sự chu toàn đã mang lại cảm giác thoải mái và yên tâm tuyệt đối cho từng thành viên trong đoàn.

Nhờ đó, chuyến tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm không chỉ là kỳ nghỉ thư giãn mà còn là một dấu ấn đặc biệt của Toyota Okayama Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vị thế của DANAGO là đơn vị tổ chức tour doanh nghiệp uy tín tại Đà Nẵng.

Toyota Okayama đã có chuyến du lịch hoàn hảo đến thành phố Đà Lat.

DANAGO - Đối tác tin cậy của các doanh nghiệp

Với kinh nghiệm tổ chức hàng trăm tour du lịch doanh nghiệp, hội nhóm và khách lẻ, DANAGO tiếp tục khẳng định là một trong những công ty du lịch Đà Nẵng uy tín trên thị trường. Công ty đặc biệt nổi bật trong việc tổ chức tour MICE, Gala dinner, team building và các hành trình trải nghiệm cao cấp.

Sự thành công của tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm dành cho 100 khách hàng Toyota Okayama Đà Nẵng một lần nữa thấy được vai trò của DANAGO trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, mang đến giá trị gắn kết tập thể và những trải nghiệm khó quên.