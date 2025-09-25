Toyota Việt Nam - 30 năm hành trình phát triển bền vững cùng Việt Nam

Tối 25/9, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Dự Lễ kỷ niệm có ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đứng chân trên địa bàn phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, trong suốt 30 năm qua, Toyota tự hào ghi dấu là thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt được những cột mốc ấn tượng với hơn 700.000 xe sản xuất, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD; đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, Toyota dành gần 32 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội trên 4 lĩnh vực: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Công ty xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa, đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự tận tâm, nhiệt huyết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi lễ.

Những thành tựu này có được nhờ sự ủng hộ bền bỉ của khách hàng và xã hội, là động lực để Toyota tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy, cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Hướng tới tương lai, Toyota vẫn kiên định với cam kết đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Toyota sẽ tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong nước, nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô và chuỗi cung ứng với những giá trị vượt trội, công nghệ tiên tiến cùng định hướng phát triển bền vững.

Ông Keita Nakano - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á, chia sẻ: “Việt Nam là quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Hành trình 30 năm của Toyota được xây dựng dựa trên niềm tin và sự hợp tác, chúng tôi luôn trân trọng sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Phú Thọ, hệ thống đại lý Toyota và Lexus, các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh, đội ngũ nhân viên, các cơ quan truyền thông, và quan trọng nhất là quý khách hàng. Chính niềm tin đó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để Toyota nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước.

Ông Tiền Quốc Hào trao quà lưu niệm chúc mừng thành công của Toyota Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của Chính phủ, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Phú Thọ xác định phát triển kinh tế xanh, bền vững, lấy công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và hạ tầng thông minh làm trụ cột. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược toàn cầu của Toyota. Với tinh thần đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành bền bỉ cùng Toyota Việt Nam nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung.

Tỉnh cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi nhất; đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo để hỗ trợ phát triển sản xuất; phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghệ mới; thúc đẩy các chính sách ưu đãi cho các dự án chuyển đổi sang xe điện, xe xanh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đi đầu trong chuyển đổi sang xe điện và công nghệ xanh tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”. Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Việt Nam, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngay tại Phú Thọ và khu vực. Đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu – phát triển (R&D), lấy Việt Nam làm trung tâm sản xuất, xuất khẩu một số dòng xe chiến lược của Toyota trong khu vực. Chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số cho doanh nghiệp địa phương, qua đó lan tỏa văn hóa đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục đồng hành trong các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thế hệ trẻ, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, để sự phát triển không chỉ bền vững về kinh tế mà còn toàn diện về xã hội.

Ba mươi năm qua là hành trình thành công, phía trước còn nhiều cơ hội và thách thức. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam, sự gắn bó với tỉnh Phú Thọ, cùng tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Toyota toàn cầu, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công mới, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô và trở thành niềm tự hào của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Đinh Vũ