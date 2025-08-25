Triển khai công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ngành khối cơ quan Nhà nước

Sáng 25/8, đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ngành khối cơ quan Nhà nước tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành liên quan báo cáo công tác triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ngành khối cơ quan Nhà nước tỉnh. Dự họp có đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; lãnh đạo các các sở, ngành liên quan, thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga - Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ngành khối cơ quan Nhà nước tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong tháng 8, khối cơ quan Nhà nước tỉnh có 9 ngành kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2025) bao gồm: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thanh tra, Văn hoá -Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Để lễ kỷ niêm ngày truyền thống của các ngành được diễn ra trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, UBND tỉnh đã báo cáo Đảng uỷ UBND tỉnh trình, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các ngành thuộc khối cơ quan Nhà nước. Theo đó, sẽ tổ chức chung một buổi Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các ngành trong hệ thống các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Dự kiến thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm từ 14h30 phút ngày 27/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 350 – 400 đại biểu.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương - Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm phát biểu tại hội nghị.

Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, công tác chuẩn bị nội dung, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm, công tác hậu cần, lễ tân đang được tích cực, khẩn trương triển khai. Trong đó, đã hoàn thiện kịch bản điều hành chương trình; hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai sản xuất phóng sự truyền hình “80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển”, thiết kế sơ bộ nội dung market, trang trí khánh tiết và tuyên truyền trực quan, dự trù kinh phí và chuẩn bị hậu cần...

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đắc Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên đã thảo luận, đề xuất một số ý kiến về nội dung của kế hoạch và nhiệm vụ được giao như: Công tác tuyên truyền về 9 ngành; tổ chức hoạt động văn nghệ; gặp mặt lãnh đạo các ngành đã nghỉ hưu; kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm chung của 9 ngành sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, các ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc tổ chức Lễ kỷ niệm, gắn với tuyên truyền về truyền thống lịch sử, thành tựu, kết quả đạt được của sở, ngành trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới. Đồng chí giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp nội dung để xây dựng kịch bản và chương trình tổng thể Lễ kỷ niệm. Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ hoàn thiện phóng sự truyền hình “80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển” để trình chiếu tại Lễ kỷ niệm. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo công tác khánh tiết, hậu cần, để tổng duyệt Lễ kỷ niệm vào chiều ngày 26/8/2025.

Lê Thương