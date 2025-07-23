Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi

{title}
Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, DTLCP đã xuất hiện tại 52 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 546 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy lên tới hơn 228 tấn. Dịch bệnh không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến môi trường và an toàn thực phẩm.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg và Công điện số 109/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huy động tối đa lực lượng và nguồn lực tại chỗ để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan rộng. Đồng thời, kiên quyết tiêu hủy lợn mắc, nghi mắc bệnh; thực hiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.
Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn lợn, phân loại vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm để có biện pháp ứng phó kịp thời. Công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ tái phát dịch, các biện pháp phòng ngừa và lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương trong tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh an toàn, không để ô nhiễm môi trường. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, đề xuất chính sách hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch; phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường cảnh báo nguy cơ dịch bệnh và phổ biến kiến thức đến người dân.
Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài chính cùng các lực lượng quản lý thị trường, thú y, thanh tra giao thông được yêu cầu tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động khai báo dịch bệnh, giám sát và tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.
Việc triển khai đồng bộ các biện pháp trên không chỉ nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh hiện tại mà còn góp phần bảo vệ ổn định ngành chăn nuôi lợn, đảm bảo nguồn cung thực phẩm và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Văn Lang
