Triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Hiện nay, bão số 3 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 21/7/2025, gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi, ngập lụt tại các vùng thấp trũng và đô thị.

Bão Wipha được dự báo sẽ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên sông, trên hồ chứa về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu trường hợp có gió lớn, bão.

Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên sông, trên các hồ chứa; kiên quyết sơ tán, không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ. Chủ động quyết định việc cấm hoạt động đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch trên sông, trên hồ chứa.

Tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Gia cố, bảo vệ nhà xưởng, công trình hạ tầng; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão theo quy định; chủ động chỉ đạo, đôn đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các xã, phường ứng phó phù hợp với diễn biến của cơn bão, mưa, lũ, sạt lở; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này và báo cáo kịp thời các tình huống bất thường, phát sinh về UBND tỉnh để chỉ đạo, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân trên đại bàn tỉnh.

P.V