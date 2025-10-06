Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

{title}
{publish}
{head}
Sáng 6/10, Nhân dịp Tết Trung Thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với UBND xã Liên Châu tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình
Trung thu yêu thương được tổ chức như một nhịp cầu nhân ái với những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề Trung thu, tham gia phá cỗ... mang đến không khí vui nhộn, ấm áp tình yêu thương cho các em nhỏ. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, đạt kết quả cao của các em trong học tập.
Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, UBND xã và nhà tài trợ trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã tài trợ 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Liên Châu. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và thắp lên ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Dương Chung
baophutho.vn Chiều 6/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và các...
baophutho.vn Nhân dịp Tết Trung thu, ngày 5/10, UBND xã Cao Phong tổ chức trao quà cho 46 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật và đang điều...
baophutho.vn Chiều 5/10, tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương” cho các...
baophutho.vn Ngày 5/10, Sở Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến về 2 nội dung: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp...
baophutho.vn Trong bối cảnh liên tiếp hứng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, các địa phương trong tỉnh đang phải gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng...
baophutho.vn Tối 4/10, UBND phường Hòa Bình tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm trên sông Đà” năm 2025. Dự và chung vui với các em thiếu niên, nhi đồng...
baophutho.vn Để sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ngày 4/10, Chủ...