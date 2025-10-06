Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 6/10, Nhân dịp Tết Trung Thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với UBND xã Liên Châu tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Trung thu yêu thương được tổ chức như một nhịp cầu nhân ái với những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề Trung thu, tham gia phá cỗ... mang đến không khí vui nhộn, ấm áp tình yêu thương cho các em nhỏ. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, đạt kết quả cao của các em trong học tập.

Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, UBND xã và nhà tài trợ trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã tài trợ 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Liên Châu. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và thắp lên ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoàn cảnh khó khăn Chương trình Tết trung thu Trao quà Nhịp cầu nhân ái Tình yêu thương tổ chức Động viên Cuộc sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung phát triển các Khu công nghiệp

Tập trung phát triển các Khu công nghiệp
2025-10-06 17:43:00

baophutho.vn Chiều 6/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và các...

Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương

Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương
2025-10-05 16:43:00

baophutho.vn Chiều 5/10, tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Chia sẻ yêu thương” cho các...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long