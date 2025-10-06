Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 6/10, Nhân dịp Tết Trung Thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với UBND xã Liên Châu tổ chức chương trình Trung thu yêu thương, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Trung thu yêu thương được tổ chức như một nhịp cầu nhân ái với những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề Trung thu, tham gia phá cỗ... mang đến không khí vui nhộn, ấm áp tình yêu thương cho các em nhỏ. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, đạt kết quả cao của các em trong học tập.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, UBND xã và nhà tài trợ trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã tài trợ 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Liên Châu. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và thắp lên ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Dương Chung