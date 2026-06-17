Từ bãi rác thành vườn hoa - câu chuyện đẹp về trách nhiệm với môi trường

Giữa vùng quê Xuân Lãng đang từng ngày đổi mới, có một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm với môi trường. Từ một bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Đạo Đức cùng người dân địa phương đã chung tay cải tạo thành vườn hoa xanh, sạch, đẹp. Việc làm ý nghĩa ấy không chỉ góp phần thay đổi cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Khi những luống hoa thay thế những đống rác

Cách cổng Trường Mầm non Đạo Đức khoảng 50m, khu đất thuộc thôn Đại Phúc 2 từng là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đây vốn là khu đất trống, lâu dần trở thành điểm tập kết rác thải tự phát.

Các loại rác sinh hoạt, túi nilon, phế thải bị vứt bỏ bừa bãi, nhất là vào mùa nắng nóng thường bốc mùi hôi khó chịu, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Đối với một cơ sở giáo dục mầm non, nơi hằng ngày chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ, hình ảnh bãi rác tồn tại ngay gần trường học càng trở thành nỗi trăn trở của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm tại khu vực gần Trường Mầm non Đạo Đức với đủ loại rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Xuất phát từ mong muốn xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, lấy trẻ làm trung tâm, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Đạo Đức đã quyết tâm thay đổi hiện trạng khu đất này. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở nguồn lực mà là thay đổi thói quen vứt rác không đúng nơi quy định của một bộ phận người dân.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Căn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã kiên trì tuyên truyền, vận động phụ huynh và Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và các hoạt động cộng đồng. Nhờ sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn Đại Phúc 2, Hợp tác xã Môi trường Tân Hương cùng sự hưởng ứng của người dân, phong trào nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng rãi".

Thông qua nguồn xã hội hóa, nhà trường huy động được gần 12 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động của giáo viên và người dân địa phương. Toàn bộ kinh phí được sử dụng để san lấp mặt bằng, cải tạo đất, mua cây xanh và các loại hoa phù hợp với điều kiện thực tế.

Không quản ngại vất vả, cán bộ, giáo viên và người dân cùng nhau dọn dẹp rác thải, cuốc đất, san nền, trồng và chăm sóc từng khóm hoa. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt cho môi trường sống.

Bà Nguyễn Thị Hương, người dân xã Xuân Lãng cũng chia sẻ thêm: "Trước đây, khu vực này thường xuyên có rác thải tập kết tự phát, nhất là vào những ngày nắng nóng thì mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Từ khi địa phương và nhà trường cùng chung tay cải tạo, trồng hoa, cây xanh, cảnh quan đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi rất phấn khởi khi nơi từng là bãi rác nay trở thành một không gian xanh, sạch, đẹp. Việc làm này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi. Mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều nơi khác."

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Đạo Đức cùng người dân thôn Đại Phúc 2 tham gia dọn dẹp, san lấp mặt bằng, cải tạo khu vực từng là điểm tập kết rác thải tự phát.

Bài học xanh từ những khóm hoa

Sau thời gian cải tạo, khu vực từng là bãi rác tự phát nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những luống hoa nhiều màu sắc cùng hàng cây xanh phát triển tươi tốt đã tạo nên không gian sạch đẹp, thân thiện ngay khu vực trước cổng trường.

Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, vườn hoa còn trở thành địa điểm giáo dục trực quan về bảo vệ môi trường cho trẻ em. Thông qua các hoạt động chăm sóc cây xanh, nhặt rác, giữ gìn vệ sinh khuôn viên trường lớp, các em được hình thành ý thức yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.

Theo nhiều người dân địa phương, từ khi khu vực được cải tạo, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng đổ rác bừa bãi giảm đáng kể, cảnh quan khu dân cư ngày càng khang trang hơn.

Từng khóm hoa được trồng xuống bằng sự chung sức, đồng lòng của tập thể giáo viên, phụ huynh và người dân góp phần kiến tạo không gian xanh - sạch - đẹp.

Từ một bãi rác tự phát trở thành vườn hoa rực rỡ, câu chuyện của Trường Mầm non Đạo Đức mang đến một thông điệp rất rõ ràng: bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai, càng không phải là việc làm xa vời. Một bãi rác được xóa bỏ không chỉ giúp cảnh quan sạch đẹp hơn mà còn góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cộng đồng. Khi người dân nhận thấy môi trường sống được cải thiện, họ sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn thành quả chung.

Điều đáng quý nhất từ mô hình này không phải là giá trị vật chất mà là sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng. Thành công ấy cho thấy bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai mà cần sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức. Mỗi khóm hoa được trồng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần gieo những “hạt giống xanh” về ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Nơi từng ngập ngụa rác thải nay đã được phủ kín bởi những luống hoa rực rỡ sắc màu, mang đến diện mạo mới cho khu vực trước cổng trường.

Vườn hoa nhỏ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa thông điệp: mỗi hành động nhỏ vì môi trường hôm nay sẽ góp phần xây dựng tương lai xanh cho thế hệ mai sau.

Thu Thủy