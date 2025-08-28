Từ Phú Thọ lan tỏa “tinh thần Việt” trong nhịp bước quân nhân Lào, Campuchia

Sáng thu, bầu trời còn vương chút sương mỏng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán cây. Đúng 6h45’, từng chiến sĩ QĐND Lào và Đội hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia trong bộ quân phục chỉnh tề bước lên những chuyến xe từ nơi nghỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ tiến về Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 - Miếu Môn (Hà Nội).

Các CBCS đoàn QĐND Lào và Campuchia trong khối tham gia diễu binh được bố trí nơi ăn, ở chu đáo, tiện nghi, ấm áp thân tình tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Lan tỏa “tinh thần Việt” đến những người bạn phương xa

Ngày 16/8, khi vừa qua cửa khẩu, những chiến sĩ QĐND Lào trong khối tham gia diễu binh đã cảm nhận ngay sự nồng hậu, chân tình của người Việt. “Ngay từ khi đặt chân sang Việt Nam, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp đầy thân tình. Những ngày lưu trú ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ được bố trí nơi ăn chốn ở chu đáo, tiện nghi, ấm áp tình thân. Điều đó, chính là động lực để chúng tôi rèn luyện, phấn đấu, góp phần vào sự thành công của lễ kỷ niệm trọng đại 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam”, Trung tá Thạ-vắt-xay Phuông-mạ-lay, Trung đoàn Phó Trung đoàn 279, Phó trưởng đoàn công tác của QĐND Lào chia sẻ.

Trung tá Thạ-vắt-xay Phuông-mạ-lay chia sẻ về tình cảm ấm áp mà các CBCS đoàn công tác của QĐND Lào trong quá trình lưu trú tại Phú Thọ.

Những ngày qua, ánh mắt trẻ thơ và những người dân ở xã Lương Sơn sáng lên khi thấy những người lính Lào và Campuchia mỗi khi đi qua. Dù không được tiếp xúc trực tiếp, nhưng mỗi khi chuyến xe đưa những người lính QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia ra thao trường huấn luyện hay từ thao trường trở về, những bày tay bé nhỏ lại giơ lên vẫy chào. Chính hành động giản dị ấy đã khiến tình hữu nghị không còn là những khẩu hiệu khô khan. Mà trở thành ký ức sống động trong lòng mỗi quân nhân, những người bạn đến từ phương xa.

CBCS đội Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong cuộc sống thường ngày.

Ở thao trường Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 - Miếu Môn, dưới cái nắng gắt của tháng 8 hay dưới những cơn mưa nặng hạt ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 5 tiếng bước chân rầm rập vang lên như nhịp trống đồng vọng về từ nghìn xưa. Trên thao trường, mồ hôi chảy dài trên gương mặt rám nắng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng lên quyết tâm, Thiếu tá Phút-thạ-vông Mạ-nô-thăm, Chỉ huy khối diễu binh là người từng tham gia khối diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam xúc động nhớ lại: Mỗi bước chân chúng tôi đi đều nhận được sự cổ vũ của Nhân dân Việt Nam. Đó là phần thưởng vô giá, thôi thúc chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa.

Cũng tại thao trường của Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 - Miếu Môn, đội hiến binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia đều đặn tập luyện từng nhịp bước. Các chiến sĩ của đội được lựa chọn kỹ lưỡng từ những quân nhân ưu tú nhất của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trung tá Cheng Tharath - Chỉ huy đội, khẳng định: Từ khi sang Việt Nam, ở đâu chúng tôi cũng nhận được tình cảm nồng ấm. Chính điều đó khiến chúng tôi càng quyết tâm hơn để có màn trình diễn tốt nhất trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa XNCH Việt Nam.

Quá trình lưu trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, các đoàn công tác của QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã được bố trí nơi ăn chốn ở và đảm bảo an ninh trong điều kiện tốt nhất.

Giữa đội ngũ hiến binh, Hạ sĩ nhất Yin Vuthy, người được giao nhiệm vụ cầm cờ giữ bước chân chắc nịch. Anh cùng là người từng tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam chia sẻ: Tinh thần yêu nước của Nhân dân Việt Nam đã in sâu trong tôi. Đó là ngọn lửa thôi thúc chúng tôi. Để hôm nay chúng tôi có mặt ở đây cùng các bạn Việt Nam thắp lên ngọn lửa của niềm tự hào dân tộc.

Sợi dây bền chặt của tình đoàn kết

Tối 21 và 24/8 vừa qua, Quảng trường Ba Đình rực rỡ ánh đèn. Những khối quân đội Lào, Campuchia hòa nhịp với các khối của QĐND Việt Nam trong buổi hợp luyện. Âm vang kèn trống, tiếng hô dõng dạc, từng bước chân nhịp nhàng như làm sống lại ký ức 80 năm trước khi cả dân tộc Việt Nam vùng lên giành độc lập. Nhớ lại những giây phút hào hùng đó, Đại tá Phu-ngân Phôm-mương, Cục trưởng Cục Quân huấn, Trưởng đoàn công tác QĐND Lào không giấu nổi xúc động: Hai bên đường rực sắc cờ đỏ, tiếng hô vang cổ vũ của người dân khiến chúng tôi bồi hồi, xúc động. Niềm vui của Việt Nam cũng là niềm vui của chúng tôi. Vì vậy, toàn đoàn đặt quyết tâm cao nhất để cùng bạn bè Việt Nam có màn trình diễn đẹp mắt.

Sau quá trình luyện tập vất vả, hình ảnh khối diễu binh của QĐND Lào đã có màn trình diễn ấn tượng tại buổi hợp luyện tối ngày 24/8 tại thủ đô Hà Nội

Trong ánh mắt của người dân, hình ảnh những chiến sĩ Lào, Campuchia sánh bước cùng bộ đội Việt Nam vừa là biểu tượng của sức mạnh quân sự, vừa là thông điệp về hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế. Đằng sau sự hiện diện của các khối quân đội quốc tế là những câu chuyện đầy chiều sâu về tình hữu nghị. 120 quân nhân Lào và 120 quân nhân Campuchia tham dự lần này không chỉ mang trên vai nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là những “sứ giả hòa bình”, góp phần gắn kết trái tim Nhân dân 3 nước.

Trước đó, họ từng xuất hiện, sánh nhịp bước quân hành cùng với QĐND Việt Nam trong các sự kiện trọng đại như lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga; Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi dấu mốc đều là chứng nhân cho sự thủy chung, son sắt, sợi dây bền chặt “núi liền núi, sông liền sông” của tình đoàn kết 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia anh em.

Khối diễu binh của đội Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia được đông đảo người dân chào đón tại buổi hợp luyện tối ngày 24/8/2025 vừa qua

Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9 tới đây không chỉ là dịp để Việt Nam biểu dương sức mạnh. Mà còn là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc tinh thần bất khuất, giàu nhân văn của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho đến nay vẫn cháy rực, thôi thúc những bước chân nối dài qua thế hệ.

Mạnh Hùng