Tu Vũ - vươn lên từ quá khứ hào hùng

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, vùng đất Tu Vũ mang trong mình dấu ấn sâu đậm của lịch sử, nơi có những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của quân và dân Tu Vũ nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng đất nước của dân tộc ta.

Kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tu Vũ luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tu Vũ là minh chứng cho sự chuyển mình toàn diện trở thành một vùng quê trù phú và mang trong mình khát vọng vươn lên.

Tượng đài chiến thắng Tu Vũ (Ảnh tư liệu).

Năm 1951, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Hòa Bình với âm mưu xây dựng “Xứ Mường tự trị” bao gồm địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Mường ở vùng Tây Bắc, thực hiện dã tâm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng xây dựng cứ điểm Tu Vũ gồm nhiều lô cốt, hầm ngầm, ụ chiến đấu kiên cố, có hào chiến đấu, hào giao thông nối liền, được bao bọc với nhiều lớp hàng rào thép gai xen kẽ các bãi mìn dày đặc, tạo thành thế liên hoàn vững chắc bất khả xâm phạm. Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn bố trí nhiều hỏa lực mạnh với nhiều xe tăng, xe thiết giáp, pháo, ca nô, tàu chiến và các binh lính thiện chiến.

Với quyết tâm tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ mở màn chiến dịch Hòa Bình, đêm 10/12/1951 Trung đoàn 88 cùng quân dân huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ cũ) đã chia làm ba mũi tiến công bí mật tiếp cận mục tiêu, hình thành thế bao vây, thọc sâu chia cắt từng bộ phận tiến tới tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Sau hơn 5 giờ chiến đấu ác liệt, ta đã chiếm lĩnh và làm chủ hoàn toàn cứ điểm Tu Vũ, làm nên chiến công oanh liệt.

Chiến thắng Tu Vũ là khúc ca hùng tráng về tinh thần chiến đấu dũng cảm và kiên cường, đoàn kết một lòng, hợp đồng chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực và quân, dân địa phương; làm suy yếu tuyến phòng thủ sông Đà của địch, khép chặt vòng vây, đánh thẳng vào căn cứ của địch ở thị xã Hòa Bình, làm thất bại âm mưu đánh chiếm hậu phương để lập xứ Mường tự trị của quân địch.

Tu Vũ thu hút khách du lịch đến trải nghiệm

Những năm tháng chiến tranh qua đi, tinh thần chiến thắng Tu Vũ ngày càng được hun đúc với ý chí vươn lên mạnh mẽ. Tu Vũ giờ đây đã trở thành một vùng quê nông thôn mới trù phú. Cựu chiến binh Trần Quốc Trị - Hội CCB xã Tu Vũ chia sẻ: Tu Vũ hôm nay đã khác xưa rất nhiều, đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhìn thấy quê hương của mình đổi thay từng ngày tôi rất tự hào.

Xã Tu Vũ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ, gồm xã Đồng Trung, Hoàng Xá, Tu Vũ. Với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tu Vũ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhiệm kỳ qua, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 700 tỷ đồng; giá trị bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 125,5 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người tăng so với mục tiêu Đại hội (Tu Vũ 54,3 triệu đồng/người/năm; Đồng Trung 62,9 triệu đồng/người/năm; Hoàng Xá 58,9 triệu đồng/người/năm); chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Đến nay xã có 5 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao...

Người dân Tu Vũ phát triển mô hình trồng chè mang lại thu nhập cao.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Quốc Lâm cho biết: Với phương châm “bám sát cơ sở”, Đảng bộ xã đã tích cực chỉ đạo, vận động Nhân dân tận dụng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị bền vững; thu hút nguồn lực tập trung phát triển du lịch, hạ tầng giao thông; huy động các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu nông thôn mới kiểu mẫu...

9 tháng đầu năm 2025, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt gần 3.000ha (100% kế hoạch); diện tích chuyên thủy sản đạt 78,4ha, sản lượng cá ước đạt 3.235 tấn; trồng mới rừng tập trung được trên 22ha, đạt 100% kế hoạch... Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 130 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 867 tỷ đồng, đạt trên 72% kế hoạch. Kết quả đánh giá về chất lượng phục vụ dịch vụ công đạt 94,28/100 điểm, xếp thứ 13/148 xã trong tỉnh. Hiện, xã Tu Vũ đã đạt 15/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, bước vào giai đoạn mới với không gian rộng mở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân xã Tu Vũ hôm nay đang tập trung viết tiếp những trang sử mới - trang sử của đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, xây dựng quê hương Tu Vũ ngày càng ấm no, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngọc Tuấn