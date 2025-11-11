UBND tỉnh làm việc về điều chỉnh quy hoạch ngành Y tế, Khoa học và Công nghệ

Chiều 11/11, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì cuộc làm việc với Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về phương án điều chỉnh quy hoạch ngành thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay ngành đã hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm bám sát các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Ngành đề xuất một số định hướng lớn đến năm 2030: Nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phát triển thêm các bệnh viện tuyến tỉnh đạt chuẩn khu vực; xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi; tách khối Ung bướu thành chuyên ngành độc lập; phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh; củng cố mạng lưới y tế dự phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số và phấn đấu 100% cơ sở y tế áp dụng bệnh án điện tử trước năm 2030.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung phát biểu

Ngành KH&CN đề xuất mục tiêu đến năm 2030 đưa quy mô kinh tế số đạt 30% GRDP; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh; nâng cấp Trung tâm dữ liệu và hệ thống điều hành thông minh; xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ nhu cầu đầu tư, tiêu chí chuyên môn và nguồn lực của từng lĩnh vực, phục vụ hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch trình UBND tỉnh theo quy định.

Đại diện Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch của Sở KH&CN

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Y tế cần hướng tới mô hình hệ thống tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tổ chức chính quyền hai cấp; bảo đảm liên kết chặt chẽ giữa các tuyến chuyên môn.

Quy hoạch các cơ sở y tế phải mang tầm chiến lược, đồng thời bám sát thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, nguồn lực và đặc thù hoạt động của ngành. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong y tế; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu kỹ quy hoạch y tế của các tỉnh trước sáp nhập để bổ sung, điều chỉnh hợp lý về vị trí, quy mô; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hoàn thiện tên gọi và nội dung Đề án, phấn đấu trình thông qua trong tháng 11/2025.

Đối với phương án điều chỉnh quy hoạch ngành KH&CN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị Sở KH&CN rà soát toàn bộ quy hoạch của các tỉnh trước sáp nhập, từ đó thống nhất điều chỉnh, bảo đảm phù hợp định hướng của Trung ương và mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Quy hoạch phải mang tầm chiến lược, có tính mở, khả thi, xác định rõ vị trí, quy mô và giải pháp thực hiện; quá trình triển khai cần phối hợp đồng bộ giữa các ngành, bảo đảm quan điểm phát triển vì lợi ích chung của tỉnh.

Liên quan đến đầu tư công trung hạn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xây dựng cơ sở thực hiện 5 dự toán đầu tư công giai đoạn 2026–2030 trong lĩnh vực KH&CN; thống nhất định hướng phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số gắn với đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Hương Giang