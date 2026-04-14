UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án phát triển đô thị

Ngày 14/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 29/8/2025, phương án xây dựng Tháp Hùng Vương được nghiên cứu quy hoạch trên diện tích khoảng 5,93ha. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do phải di dời nhiều hộ kinh doanh tại khu vực chợ Trung tâm cũ, các hộ dân sinh sống ven trục đường sắt và hai công trình gồm trụ sở Chi cục Hải quan và Viễn thông Phú Thọ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc triển khai dự án là quyết tâm chính trị của tỉnh, đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, tạo điểm nhấn về không gian văn hóa, kiến trúc, do đó quy mô phải xứng tầm, quá trình triển khai cần được tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ.

Đồng chí giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch chung; phối hợp xác định vị trí xây dựng các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp phải di dời; chủ động lập dự toán, bố trí tái định cư cho các hộ dân bảo đảm hài hòa, ổn định đời sống. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nhiệm vụ, tiêu chí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Tháp Hùng Vương; trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Sớ Xây dựng báo cáo tình hình triển khai một số dự án phát triển đô thị.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị Quảng Lợi trên địa bàn hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên, để bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong quản lý, vận hành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ phương án tiếp nhận theo địa giới hành chính hoặc giao cho một UBND phường quản lý. Trong đó, cần xác định rõ phạm vi, chức năng quản lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tạo sự đồng thuận.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến đối với Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn thiện nội dung theo hướng ngắn gọn, khoa học, bảo đảm “rõ cơ sở, rõ căn cứ pháp lý, rõ nguồn lực, rõ nội dung danh mục hỗ trợ”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Vũ Việt Văn cho ý kiến việc triển khai một số dự án phát triển đô thị.

Về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án “Tòa nhà thương mại dịch vụ, văn phòng, căn hộ Việt Lâm”, đồng chí Vũ Việt Văn thống nhất chủ trương triển khai.

Tuy nhiên, yêu cầu các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tính toán kỹ chiều cao công trình bảo đảm hài hòa kiến trúc, cảnh quan, phù hợp quy hoạch khu vực trung tâm; đồng thời làm rõ ranh giới diện tích đất ở và đất thương mại dịch vụ trong hồ sơ thiết kế, làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Duy Thành