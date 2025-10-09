Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Gần 30 năm gắn bó tại Phú Thọ, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (xã Bình Xuyên) đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam năm 1996, Japfa đã lựa chọn con đường phát triển bền vững, đầu tư bài bản hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến vào từng khâu sản xuất.

Công nhân Công ty TNHH Japfa Việt Nam vận hành quy trình sản xuất tự động thức ăn chăn nuôi

Mới đây, công ty tiếp tục mở rộng nhà máy tại xã Bình Xuyên, nâng tổng công suất toàn nhà máy đạt 444 nghìn tấn/năm. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến như hệ thống sấy tự động, máy ép đùn, máy ép viên, robot gắp hàng, đặc biệt là thiết bị Expander giúp tăng hiệu suất vận hành thêm 20%, Japfa không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí và nhân công. Việc ứng dụng công nghệ đã đưa Japfa trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong số hóa, tự động hóa ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.

Đến nay, Japfa đang vận hành 8 nhà máy hiện đại tại nhiều tỉnh, hơn 1.500 trang trại chăn nuôi liên kết và hệ thống 20 cửa hàng thực phẩm mang thương hiệu Japfa Best. Năm 2023, công ty sản xuất 1,3 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, cung ứng ra thị trường 1,5 triệu lợn con và 92 triệu gà giống, khẳng định năng lực sản xuất lớn và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Năm 2024, sản lượng tăng lên 1,5 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, phấn đấu năm 2025, sản lượng tăng lên hơn 1,7 triệu tấn thực ăn chăn nuôi. Nhờ chiến lược đúng hướng, giai đoạn 2019 - 2024, doanh thu của Japfa đã tăng gấp đôi, từ 400 triệu USD lên hơn 800 triệu USD.

Song song với phát triển sản xuất, Japfa đặc biệt chú trọng tới yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày đêm, trang bị lò hơi tầng sôi sử dụng mùn cưa và phôi bào gỗ thay thế nhiên liệu hóa thạch, đồng thời áp dụng hệ thống lắng bụi, dập bụi bằng nước để kiểm soát khí thải. Không ngần ngại đưa ra những quyết định mạnh mẽ, năm 2023 Japfa đã đóng cửa 9 trang trại chăn nuôi không đạt yêu cầu về môi trường hoặc nằm quá gần khu dân cư, cho thấy cam kết nghiêm túc trong bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật.

Công ty TNHH Japfa Việt Nam đầu tư công nghệ hiện đại vào vận chuyển sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Với hơn 4.200 lao động, Japfa cũng luôn coi trọng phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, đồng thời khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2024, cuộc thi “Feed Mill of The Year” đã ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả. Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi, lương thưởng cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện và khuyến khích sự gắn bó lâu dài.

Nhờ áp dụng công nghệ cao, phát triển bền vững và coi trọng con người, Japfa Comfeed Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường. Với định hướng tiếp tục tăng cường tự động hóa, giảm phát thải carbon và hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín, Japfa đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu, góp phần đưa ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Quốc Minh