Uống trà xanh với chanh ngon, tốt nhưng 3 nhóm người nên thận trọng

Trà xanh pha với chanh là một thức uống ngon và sảng khoái. Tuy nhiên sự kết hợp này có thực sự có lợi cho sức khỏe tất cả mọi người không?

1. Tác dụng của trà xanh khi kết hợp với chanh

Tăng cường miễn dịch

Thường xuyên uống trà xanh chanh giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể nhờ các chất chống oxy hóa như polyphenol và vitamin C.

EGCG là chất chống oxy hóa dồi dào và mạnh nhất trong trà xanh giúp giảm viêm, bảo vệ cơ thể chống lại một số rối loạn hệ thống miễn dịch. Trong một nghiên cứu thí nghiệm (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ) cho thấy, EGCG đã làm thay đổi hoạt động của protein có thể ngăn chặn virus cúm nhân lên. Tuy nhiên cần thêm nghiên cứu trên người.

Vitamin C trong chanh là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng kích thích sản xuất và tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn.

Uống trà xanh và chanh giúp tăng cường miễn dịch.

Tăng khả năng hấp thụ chất chống oxy hóa

EGCG, chất chống oxy hóa mạnh trong trà xanh giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Lợi ích của việc thêm chanh vào trà xanh nằm ở khả năng tối ưu hóa catechin. Tuy nhiên, catechin thường không ổn định trong môi trường tiêu hóa của cơ thể.

Một nghiên cứu trên động vật tại Đại học Purdue đã chỉ ra rằng, việc thêm chanh vào trà xanh giúp tăng cường khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa có lợi. Nghiên cứu cho biết, thêm nước ép trái cây họ cam quýt khác vào trà cũng có tác dụng tương tự.

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ thừa

Trà xanh chứa caffeine và EGCG thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Khi kết hợp với chanh có thể tăng tốc độ oxy hóa chất béo, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ đào thải độc tố.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và đường huyết

Cả trà xanh và chanh đều có tác dụng bảo vệ mạch máu. Uống trà xanh chanh thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), cải thiện chức năng nội mô (lớp lót bên trong mạch máu) và ổn định đường huyết.

Làm đẹp da

Lượng vitamin C dồi dào từ chanh giúp hỗ trợ sản xuất collagen, trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương và tác hại của ánh nắng mặt trời. Trong khi chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm mụn và làm sáng da từ bên trong.

2. Ai nên thận trọng khi uống trà xanh và chanh?

Người có bệnh lý tiêu hóa

Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa là hạn chế phổ biến nhất khi uống trà xanh và chanh. Cả trà xanh (chứa caffeine và tanin) và chanh (chứa acid citric) đều có tính kích ứng niêm mạc dạ dày cao. Nếu uống khi đói có thể gây cồn cào, buồn nôn, đau dạ dày hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng viêm loét dạ dày. Thay vào đó nên uống trà xanh và chanh pha loãng sau khi đã ăn nhẹ hoặc uống sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng.

Uống trà xanh và chanh, nhất là khi đói gây kích ứng dạ dày.

Người bị mất ngủ và nhạy cảm với caffeine

Trà xanh chứa caffeine - một chất kích thích thần kinh có thể làm tăng sự tỉnh táo. Uống trà xanh vào buổi tối, đặc biệt là với những người nhạy cảm với caffeine có thể gây khó ngủ hoặc mất ngủ.

Người bị thiếu máu do thiếu sắt

Mặc dù vitamin C trong chanh giúp cải thiện sự hấp thụ sắt nhưng hợp chất trong trà xanh có thể cản trở việc hấp thụ sắt non-heme (sắt từ thực vật).

Một số nghiên cứu cho thấy, đồ uống có chứa polyphenol như trà, cà phê và ca cao là những chất ức chế sự hấp thụ sắt. Những hợp chất này liên kết với sắt trong quá trình tiêu hóa làm cho nó khó hấp thụ hơn. Vì vậy, đối với những người đang bị thiếu máu do thiếu sắt không nên không nên uống trà xanh cùng thời điểm bữa ăn có thực phẩm bổ sung sắt. Nên uống ít nhất một giờ trước hoặc sau bữa ăn.

