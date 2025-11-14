Vietfarm - Thương hiệu phân bón lá cao cấp nhập khẩu, đồng hành cùng nông nghiệp bền vững Việt Nam

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại và bền vững, việc lựa chọn phân bón chất lượng, an toàn và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ngày càng được người nông dân quan tâm. Giữa thị trường phân bón đa dạng, Công ty Phân bón Vietfarm đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp uy tín, chuyên cung cấp phân bón lá cao cấp và phân bón NPK chất lượng cao , nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Châu Âu, Israel, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phân bón lá Vietfarm – Giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng

Phân bón lá là dòng sản phẩm đặc biệt, được Vietfarm đầu tư nghiên cứu, tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi nhập khẩu và phân phối ra thị trường Việt Nam. Khác với các loại phân bón truyền thống, phân bón lá được thiết kế ở dạng bột hoặc dạng nước, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng trực tiếp qua lá với hiệu quả lên đến 95%, trong khi đó bón gốc chỉ đạt khoảng 50%.

Nhờ khả năng hấp thu nhanh, phân bón lá Vietfarm mang lại hiệu quả rõ rệt: cây sinh trưởng đồng đều, lá xanh dày, bộ rễ phát triển khỏe, khả năng quang hợp tăng, hoa và quả ra nhiều hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các loại cây lấy lá như rau, hoa, cây ăn quả và cây cảnh.

Các dòng phân bón lá - bón rễ hiện được Vietfarm nhập khẩu trực tiếp bao gồm:

AMINO SPAIN (AMINO MAX) – sản phẩm giàu axit amin tự nhiên, giúp phục hồi cây sau thu hoạch, tăng sức đề kháng.

AVAN ORGANIC CENTER O – AMINO TURKEY – cung cấp nguồn đạm hữu cơ tinh khiết, phù hợp cho cây trồng giai đoạn sinh trưởng mạnh.

BOTRAC 1114 VINASTAR FERTIBOR – chuyên dùng cho giai đoạn ra hoa, tăng tỷ lệ đậu quả.

CANXI BO HỮU CƠ VIPCAB và CANXI SILIC MAGIE (dạng sủi) – bổ sung trung lượng, giúp cây cứng cáp, chống nứt trái, thối hoa, rụng quả.

GEL 20-20-20 , NITRATE COMBI VF 36-0-0-4 MgO (Đạm 27%) – cung cấp đầy đủ NPK cân đối, dễ hấp thu.

NUTRI CROP ACID FULVIC (VIETFARM TARIM) và NUTRI CROP AXIT FULVIC – SPAIN – cải tạo đất, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

PHÂN BÓN 10-4-40 , PHÂN BÓN CANXI BO , PHÂN BÓN DRONE VÔ GẠO – chuyên biệt cho từng giai đoạn sinh trưởng, đặc biệt phù hợp với cây lúa, cây ăn trái, rau màu.

Phân bón NPK – Nguồn dưỡng chất cân đối cho cây trồng khỏe mạnh

Song song với phân bón lá, Vietfarm còn chú trọng phát triển dòng phân bón NPK chất lượng cao , đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng toàn diện của cây trồng. Với công thức phối trộn chuẩn quốc tế, phân bón NPK của Vietfarm cung cấp đủ ba nguyên tố đa lượng: Đạm (N) – thúc đẩy tăng trưởng lá và thân; Lân (P) – kích thích phát triển rễ và ra hoa; Kali (K) – giúp quả to, ngọt và chắc.

Sản phẩm phân bón NPK Vietfarm được đánh giá cao bởi khả năng tan nhanh, dễ hấp thu, ít gây tồn dư trong đất, đồng thời bổ sung thêm trung vi lượng như Bo, Zn, MgO... giúp cây trồng phát triển bền vững và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt.

Chất lượng làm nên thương hiệu Vietfarm

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Vietfarm xác định triết lý kinh doanh: “ Chất lượng thật – Hiệu quả thật – Vì nhà nông Việt ”. Mỗi sản phẩm trước khi ra thị trường đều được kiểm định nghiêm ngặt về hàm lượng dinh dưỡng, độ hòa tan và khả năng hấp thụ. Vietfarm chuyên cung cấp phân bón chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu trực tiếp và không thông qua trung gian.

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, Vietfarm còn là đối tác đồng hành đáng tin cậy của người nông dân. Công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư nông nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn quy trình canh tác, chia sẻ giải pháp bón phân hiệu quả cho từng loại cây trồng và từng vùng đất khác nhau.

Với phương châm “Bón đúng – Hiệu quả cao – Bền cây – Bền đất”, Vietfarm không chỉ mang đến năng suất mà còn hướng đến mục tiêu nông nghiệp xanh và an toàn , góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sử dụng phân bón đúng cách – chìa khóa của năng suất và chất lượng

Các chuyên gia của Vietfarm lưu ý: dù phân bón lá kháhiệu quả, nhưng để đạt kết quả tối ưu, bà con cần sử dụng đúng liều lượng và đúng thời điểm. Không nên phun khi cây đang nở hoa, khi trời nắng gắt hoặc mưa lớn. Nên pha loãng theo đúng tỷ lệ hướng dẫn ghi trên bao bì, và sử dụng xen kẽ với các loại phân bón gốc truyền thống để cây nhận được đầy đủ dinh dưỡng.

Mỗi loại phân bón lá của Vietfarm được thiết kế chuyên biệt cho từng giai đoạn sinh trưởng, vì vậy người trồng cần tìm hiểu kỹ sản phẩm phù hợp trước khi sử dụng. Khi có nhu cầu, bà con có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Phân Bón Vietfarm để được đội ngũ chuyên gia tư vấn chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Phân Bón Vietfarm

Địa chỉ: Lô F5-F6, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Kim, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Điện thoại: 033 720 6168

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực phân bón lá và phân bón NPK nhập khẩu cao cấp , Vietfarm tiếp tục khẳng định sứ mệnh “ Mang tinh hoa dinh dưỡng thế giới – Nuôi dưỡng mùa vàng Việt Nam ”, đồng hành cùng người nông dân trên hành trình nâng cao giá trị nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững.