Vượt khó giữ vững lửa nghề

Sau hơn 2 tháng thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh từ tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ sang trụ sở chính tại phường Việt Trì làm việc đã vượt qua những khó khăn ban đầu để giữ vững tổ chức, bảo đảm công việc thông suốt. Họ đã chứng minh rằng dù hoàn cảnh thay đổi, ngọn lửa nghề - tình yêu với công tác phụ nữ vẫn luôn cháy.

Gian nan những ngày đầu nơi đất mới

Khi vừa đặt chân tới trụ sở Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, nhiều cán bộ Hội từ tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ không khỏi bỡ ngỡ vì cái gì cũng lạ lẫm, mới mẻ. Chị Bùi Thị Mỹ - Phó trưởng Ban công tác phụ nữ chia sẻ: "Những ngày đầu mới sang trụ sở chính làm việc, tôi chọn phương án đi về trong ngày bằng xe ghép, vì chồng tôi là bộ đội ít khi ở nhà, trong khi ở nhà còn mẹ già 75 tuổi và 2 con nhỏ. 5 giờ sáng hằng ngày, tôi ra khỏi nhà, tối gần 7 giờ mới về đến nhà. Mỗi ngày đi lại gần 200 km, tôi thấy sức khoẻ không cho phép, nên sau đó tôi thuê nhà trọ để ở lại, một tuần chỉ về nhà 1 - 2 lần. Do các con vẫn còn nhỏ, tôi phải thuê người đưa, đón đi học, buổi tối nhắc nhở các con ăn, ngủ đều qua điện thoại".

Không thuê phòng trọ ở lại như chị Mỹ, chị Nguyễn Thị Kiều Anh - chuyên viên Ban công tác phụ nữ chọn phương án đi, về trong ngày. Chị cho biết: "Nhà tôi ở xã Quang Minh (Hà Nội), khi chưa sáp nhập tỉnh, mỗi ngày tôi đi, về 50km. Giờ làm việc ở trụ sở chính, tôi phải đi lại gấp đôi quãng đường". Lý giải lý do đi về trong ngày, chị Kiều Anh cho biết: Con tôi mới hơn 2 tuổi nên không thể ở lại được, mà di chuyển cả gia đình sang trung tâm tỉnh mới hoàn cảnh cũng còn khó khăn...

Không riêng chị Mỹ hay chị Kiều Anh, những cán bộ Hội những ngày đầu sang trụ sở mới làm việc đối mặt với nhiều khó khăn. Nhưng có một điều không thay đổi là tinh thần tận tụy, trái tim nhiệt huyết và niềm tự hào khi được mang trên vai sứ mệnh vì sự phát triển của phụ nữ. Bà Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Những ngày đầu mới vận hành chính quyền địa phương hai cấp, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hơn 30 cán bộ Hội vẫn bám sát cơ sở, ngày nắng cũng như ngày mưa vẫn luôn đồng hành, lắng nghe và kết nối vì sự phát triển của phụ nữ.

Cán bộ Ban Công tác phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau trong công việc.

Đoàn kết để giữ mạch công việc thông suốt

Thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã chủ động sắp xếp phòng làm việc cho cán bộ để mọi công việc diễn ra thông suốt, hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khà Thị Luận cho biết, ngay từ khi có chủ trương, Hội đã chủ động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí các phòng làm việc đảm bảo không gian và điều kiện tốt cho cán bộ. Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện bố trí bếp ăn tập thể cho cán bộ ăn trưa. Chị Nguyễn Thị Hồng Thuận - chuyên viên Ban công tác phụ nữ chia sẻ: Những ngày đầu chân ướt chân ráo từ Hòa Bình sang trụ sở chính làm việc, chúng tôi đã được lãnh đạo Hội tạo điều kiện bố trí bếp ăn trưa tại cơ quan, vừa giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo sức khỏe. Không những thể, các đồng nghiệp ở Phú Thọ cũng rất nhiệt tình hỗ trợ để chúng tôi tiếp cận nhanh với công việc.

Ngay từ những ngày đầu tiên về chung một nhà, không khí làm việc trong trụ sở Hội LHPN tỉnh lúc nào cũng khẩn trương nhưng đầy tình cảm. Các phòng, ban phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ hợp lý để không gián đoạn công việc. Chị Trần Thúy Anh - Phó trưởng Ban công tác phụ nữ từ Vĩnh Phúc sang cho biết: Khi làm việc tại cơ quan mới, tất cả đều lạ lẫm, nhưng nhờ sự chân tình, cởi mở của tập thể, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập. Mỗi ngày đi làm, dù mệt nhưng vẫn thấy ấm áp vì ai cũng coi nhau như người nhà.

Những lo lắng ban đầu nhanh chóng được xoa dịu nhờ sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Hội. Trong giai đoạn đầu, các chị thường xuyên hỏi thăm, động viên, lắng nghe và kịp thời giải quyết các nhu cầu, kiến nghị từ chuyện nhỏ như mua sắm vật dụng đến chuyện lớn như bố trí trường cho con, ổn định cuộc sống gia đình. Chị Bùi Thị Mỹ tâm sự: Những lời hỏi thăm động viên, khích lệ của lãnh đạo Hội giúp chúng tôi cảm thấy nơi đây chính là ngôi nhà thứ 2 của mình. Dù khó khăn nhưng không bao giờ làm tắt ngọn lửa nghề trong chúng tôi...

Nhìn lại 2 tháng qua, có thể thấy đội ngũ cán bộ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã vượt qua nhiều thử thách để bảo đảm công việc thông suốt. Họ đã chứng minh rằng dù hoàn cảnh thay đổi, ngọn lửa nghề - tình yêu với công tác phụ nữ vẫn luôn cháy sáng.

Lê Thương