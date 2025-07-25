Xã Minh Đài: Vững bước vào giai đoạn phát triển mới

Minh Đài, một xã miền núi của tỉnh Phú Thọ, nay đã mang một diện mạo mới sau khi sáp nhập ba xã Minh Đài, Mỹ Thuận và Văn Luông. Sự hợp nhất này không chỉ đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính mà còn thổi luồng khí thế mới, tư duy mới và động lực mới để phát triển.

Theo Quyết định 2184, ngày 18/6/2025 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Đảng bộ xã Minh Đài chính thức được thành lập, đặt nền móng vững chắc cho hành trình vươn lên. Với tổng diện tích tự nhiên 84,74 km2 và quy mô dân số 24.209 người, Minh Đài hôm nay tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành một địa phương năng động và hiện đại hơn.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Minh Đài thăm hỏi và tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng của xã.

Dấu ấn phát triển từ sự đồng thuận

Nhiệm kỳ 2020- 2025, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, chính quyền, cùng với sự đồng lòng của nhân dân, Minh Đài đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Truyền thống đoàn kết được phát huy tối đa, giúp xã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong lĩnh vực kinh tế, Minh Đài tập trung đẩy mạnh nông nghiệp bền vững. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Giống lúa lai chất lượng cao được gieo cấy trên 99,9% diện tích, mang lại tổng sản lượng lương thực cây có hạt gần 6.000 tấn/năm. Đặc biệt, cây chè- cây công nghiệp chủ lực của địa phương có những bước phát triển vượt bậc. Với diện tích hiện có 2.172,5 ha, năng suất hằng năm ước đạt 13,72 tấn/ha và sản lượng bình quân hằng năm ước đạt 29.058 tấn, giá trị từ cây chè trong 5 năm qua ước đạt trên 580 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản được duy trì, ổn định, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp, các công ty, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, với mức lương bình quân 6- 8 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất rượu, dăm gỗ, chế biến các sản phẩm chè phát triển quy mô, hoạt động hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao.

Một điểm nhấn quan trọng cho sự phát triển công nghiệp của xã chính là việc thành lập Cụm công nghiệp Mỹ Thuận theo Quyết định số 1512, ngày 25/6/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ. Với tổng diện tích 59,78 ha và tổng các nguồn vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, cụm công nghiệp này dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2028, hứa hẹn tạo ra những cơ hội đột phá về kinh tế và việc làm cho người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng cơ sở cũng được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Hơn 100 tỷ đồng đã được huy động để sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục và các thiết chế văn hóa...

Người dân được hướng dẫn tận tình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Đài.

Tầm nhìn cho một Minh Đài hiện đại và bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2025- 2030, gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Minh Đài đặt ra những mục tiêu đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Minh Đài sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững. Phát triển dịch vụ, công nghiệp và các cơ sở chế biến chè. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu trình độ phát triển xã hội cũng như thu nhập và đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Duy trì vững chắc chất lượng các tiêu chí khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới. Quy hoạch trung tâm xã, mở rộng không gian phát triển khu dân cư tập trung; tiếp tục xác định dịch vụ và thu nhập khác chiếm 50% trong cơ cấu định hướng phát triển kinh tế.

Cô và trò Trường Mầm non Minh Đài.

Đảng bộ xã có 60 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 1.098 đảng viên. Với một bộ máy chính quyền liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân tốt hơn, Minh Đài đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; nhân dân toàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, trường học tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, công sức và nguồn lực.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Minh Đài đang chung sức đồng lòng, hướng về Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tất cả đang tạo nên một diện mạo mới, giúp xã Minh Đài vững bước trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Bùi Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Minh Đài